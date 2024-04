A Bajnokok Ligája negyeddöntős köre két szuperrangadóval indult, és nem is okoztak csalódást az odavágók. A német Bayern München hátrányból fordított, de végül a döntetlennek is örülhetett az angol Arsenal otthonában; míg a spanyol Real Madrid stadionjában 1-0-ra és 3-2-re is vezető Manchester City szintén döntetlenről várhatja az angliai visszavágót.

Carlo Ancelotti és Pep Guardiola három éven belül harmadszor is találkozott a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszában

Fotó: Anadolu via AFP / Anadolu via AFP/2024 Anadolu