Luis Enriquének a felépülőben lévő Presnel Kimpembe mellett Layvin Kurzawát és a kapus Sergio Ricót kellett nélkülöznie, ám a legfontosabb alapemberek közül mindenkire számíthatott. A csatársorban Kylian Mbappé és Ousmane Dembele mellé ezúttal nem Marco Asensio került be, hanem a 21 éves Bradley Barcola, aki a párharc első meccsén remekül szállt be a cserepadról a félidőben. Egygólos hátrány ledolgozása várt a PSG-re, amelynek legutóbbi barcelonai vendégjátéka jól sikerült: a 2021-es nyolcaddöntőben emlékezetes meccsen 4-1-re győzött - Mbappé mesterhármasának is köszönhetően -, amivel megalapozta későbbi továbbjutását.