Az Everton elleni vereség után szombaton a West Ham United otthonában, az angol labdarúgó-bajnokság 35. fordulójában sem tudott nyerni a Liverpool. A mérkőzésen ráadásul Jürgen Klopp vezetőedző és Mohamed Szalah is összebalhézott. A Daily Mail beszámolója szerint profi, szájról olvasó szakembereket is bevetettek, hogy kiderüljön, mi volt a balhé tárgya. Jürgen Klopp csak csereként küldte be a csapat egyiptomi sztárját, aki ezen sértődhetett meg, most pedig az is, kiderült, konkrétan mit mondhatott a mellőzött sztár.

Kiderült, mit mondhatott Mohamed Szalah Jürgen Kloppnak a West Ham United elleni angol bajnokin

Fotó: Ben Stansall / AFP

A West Ham Uinted elleni, végül 2-2-re végződött meccsen egyszerre állt be az utolsó 20 percre Szalah, Darwin Nunez és Joe Gomez is. Darwin Nunez próbálta csitítani a csapattársát, aki hevesen gesztikulálva mondta a magáét a csapat edzőjének, Jürgen Kloppnak.

„Ezzel semmit sem tudok kezdeni, semmit. Jó, fogok, majd pirosat fogok kapni, hét év után, hét év után, hét év után” – mondta a szakértő szerint az egyiptomi, akit könnyen lehet, hogy arra figyelmeztetett Klopp, hogy ne állíttassa ki magát a londoni meccsen, aki ezt a jelek szerint kissé zokon vette.

A 31 éves, 96-szoros egyiptomi válogatott támadó távozása már hónapok óta beszédtéma, a szerződése ugyanis 2025 nyarán jár le, de angol hírportáálok szerint arra van most nagyobb esély, hogy Szalah marad Liverpoolban, annak ellenére, hogy hiába lőtt 41 meccsen 24 gólt a szezonban, a 2017-es érkezése óta mégis az egyik leggyengébb (tavaszi) idényét futja Angliában.

A Liverpool a hétvégén, vasárnap este a Tottenham csapatát fogadja, jövő héten az Aston Villa vendége lesz, majd a Wolverhampton ellen, az Anfielden zárja a Premier League 2023-24-es szezonját.

