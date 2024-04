és emiatt nem a Leverkusen focistái ünnepelhettek ’Hachingban, hanem a Bayern játékosai néhány kilométerrel odébb. Pedig az a Leverkusen akkor már „megérett” az aranyra, balszerencséje volt, hogy a rekordbajnok is. Hiszen ne feledjük, hogy az azt megelőző, és az ezt követő évben is Bajnokok Ligája döntőt játszott. A Bayern minden el is követett, hogy „megszabaduljon” újonnan érkezett vetélytársától, bár azt nem a müncheni klub akkori sportigazgatója (ma nyugdíjas tiszteletbeli elnöke) Uli Hoeness találta ki, hogy a gyógyszergyáriak edzője,

Christoph Daum kábítószerfüggő, és még kereskedik is a szerrel.

Csak felhívta rá a figyelmet.