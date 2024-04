A 31. forduló válogatottjában a magyar válogatott hálóőrével együtt három futballista szerepel az RB Leipzigből, amely a negyedik pozíció szempontjából kulcsfontosságú szombati rangadón saját közönsége előtt 4-1-re diadalmaskodott a Bajnokok Ligája-elődöntős Borussia Dortmund felett. A hatfokozatú értékelési skálán, amelyen az 1-es a legjobb értékelés, a 34. születésnapját egy hét múlva ünneplő Gulácsi teljesítményét 2-esre értékelte a német lap, ezzel az idényben először került be a forduló legjobb 11-ébe - írja az MTI.

Gulácsi Péter jó ormájának Marco Rossi is örülhet a nyári Európa-bajnokság előtt

Fotó: JAN WOITAS / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Gulácsi Péter jó formája a magyar válogatott számára is fontos, hiszen a nyári Európa-bajnokságon minden bizonnyal fontos szerep hárul majd rá. Gulácsi Péter február elején került vissza a lipcsei csapat kapujába, nemrég pedig az Eb-ről is nyilatkozott.

„Nincs különösebb sikerreceptem, megpróbálok a magam módján a csapat segítségére lenni, stabilitást és állandóságot nyújtani. Eddig remekül sikerült és remélhetőleg így is marad. Ez azonban nem csak rajtam múlik. Csapatként stabilizáltuk magunkat, egységesek vagyunk. A stabil védekezés jellemez minket, hogy kevés gólt kapunk, gyakran egyet sem, ez a sikerünk alapja. Nyártól még egy évig érvényes szerződésem van, úgyhogy legalább még egy évet még itt vagyok Lipcsében. Többször is mondtam, hogy nagyon boldogok vagyunk itt a családommal, akkor is nagyon sok támogatást megkaptunk a klubtól, amikor sokáig sérült voltam. A szövetségi kapitány azt mondta, hogy a két júniusi felkészülési mérkőzésig meghozza a döntést. Természetesen abban bízom, hogy az Eb-n is én állhatok a kapuban, hiszen a pályafutásom egyik csúcspontja lenne, ha itt Németországban egy ilyen nagy nemzetközi tornán a hazámért játszhatnék. Nagy terveink vannak, remélem, együtt nagyon sikeres tornánk lesz" – mondta a Lipcse rutinos kapusa.

