Az 1-1-es döntetlent hozó meccset végül a Frankfurt is emberhátrányban fejezte be, mert az egyenlítő gólt szerző Tutát is kiállította a bíró a 89. percben. A brazil védőnek először csak a második sárga lapot mutatta fel a játékvezető, majd miután visszanézte az esetet és meglátta, hogy Tuta miként taposott rá hátulról ellenfele Achillesére, azonnali pirossal zavarta le a pályáról.

Hirdetés: Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.