40 év után nyert Király-kupát az Athletic Bilbao

A hatalmas örömünnepet csapó Bilbao összességében 24-edszer, de 40 év után lett ismét a Király-kupa győztese, azóta hat döntőt is elveszített a baszk klub. A Mallorca 21 év után szerezhette volna meg másodszor is a trófeát, de a negyedik fináléjából harmadszor is vesztesen került ki.

