A hétvégén két megnyert bajnoki után kapott ki ismét a Hertha BSC focicsapata a Bundesliga 2-ben. A Karlsruhe elleni meccs előtt a szurkolók egy fantasztikus koreográfiát mutattak be, amiben a közös színek mellett a szurkolói barátságot emelték ki a két tábor között. A találkozó során azonban 3-2-es vereséget szenvedett a Hertha, a meccsen a Dárdai család tagjai közül Palkó és Márton is kezdett, Márton végig a pályán volt, Palkót a 69. percben cserélte le az édesapja. A berlini klub a forduló után a hetedik helyen áll a német másodosztály tabelláján, négy fordulóval a bajnokság vége előtt 11 ponttal lemaradva az osztályozós helyen álló Düsseldorf csapatától. A csapat feljutására tehát csak matematikai esély maradt, igaz, azonnal visszajutást Dárdai Pál vezetőedző sem ígért korábban. A magyar válogatott korábbi szövetségi kapitányának nyáron lejár a szerződése a Hertha kispadján, és most arról beszélt, hogy megérti, ha nem hosszabbítják meg a kontraktusát.

Dárdai Pál nyáron távozhat a Hertha csapatától

Fotó: David Inderlied / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP