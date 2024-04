Ezzel szemben a Fradiban eltiltás miatt Myenty Abena, és Dejan Sztankovics mester is kihagyta a találkozót eltiltás miatt. Sztankovics ugyanakkor ott volt a diósgyőri stadionban, Kubatov Gábor, Hajnal Tamás és Orosz Pál társaságában nézte végig a meccset lelátóról. A Fradi kezdőjében helyet kapott Szevikjan, Kodro és Zachariassen is, azonban többek között Dibusz Dénes, Varga Barnabás és Eldar Csicics is csak a kispadon kezdett.