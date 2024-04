Az UEFA a dél-amerikai szövetséggel meglévő együttműködése részeként az argentin Facundo Tello számára is lehetőséget ad majd a tornán. A 19 fős keretben ott lesz még többek között Kovács István is, aki múlt héten a Barcelona Paris Saint-Germain elleni Bajnokok Ligája negyeddöntőjében vált főszereplővé. A romániai magyar bíró három piros lapja és meg nem adott barcelonai tizenegyese világszerte ellentétes visszhangot váltott ki, a közelmúltban pedig egy magyargyűlölő román klubtulajdonos, és a Sepsi OSK magyar elnöke is megtámadta őt egy-egy meccs után.

A nagykárolyi Kovács István is ott lesz az Európa-bajnokságon

Fotó: FRANCK FIFE / AFP