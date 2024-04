Első félidő

Nagyszerű hangulatban, közel telt ház, azaz nyolcezer szurkoló előtt kezdődött a meccs, a lelátón ott voltak a közeli Szentpéterfáról csak a helyi hős, Varga Barnabás miatt útra kelő drukkerek is. A ZTE nagyon bátran kezdett, nem álltak be védekezni, igyekeztek nem magukra húzni a Fradit, miközben arra is figyeltek, hogy ne nagyon nyíljanak ki. A Fradinak azonban elég volt egyetlen hazai védelmi megingás, és a 15. percben Cristian Ramírez beadása után a Paks ellen győztes gólt szerző Adama Traoré egy közeli fejessel megszerezte a vezetést a bajnokcsapatnak.