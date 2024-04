A saját életemről nem szívesen beszélek, Kiprich Józsefről viszont nekem is van néhány emlékem. Kifejezetten utáltam ellene játszani, szuper csatár volt. Nemcsak technikásan futballozott, a felépítése is kiváló volt. Mondogattam is neki, éppen olyan vagy, mint egy bányaló.