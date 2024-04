Újabb sikerükkel a zöld-fehérek tízéves sorozatot szakítottak meg, ugyanis ezt megelőzően legutóbb tíz éve fordult elő, hogy egy csapat megvédje bajnoki címét az NB I-ben.

Az ukrán edző lett az első Herczeg András (Debrecen) duplázása óta, akinek sikerült ez a bravúr.

Szergej Rebrov kinevezése telitalálatnak bizonyult a Fradi számára

Fotó: Csudai Sándor - Origo

"Két bajnoki címet itt ünnepeltünk, szeretünk idejönni, ismét bajnokként megyünk a derbire. Egy játékos sem panaszkodott arra, hogy kevesebbet játszik, vagy többet, fáradt-e vagy sem. Együtt értük ezt el, nagyon boldog vagyok" - mondta Lovrencsics Gergő, utalva arra, hogy 2019-ben és 2020-ban is az Új Hidegkuti Nándor Stadionban biztosították be a bajnoki címet.

"Kicsit revans volt, hogy pont itt tudtunk bajnokok lenni.

Megvan a 31. bajnoki cím és úgy mehetünk erre az utolsó három mérkőzésre, hogy nyugodtak vagyunk és nincs már rajtunk stressz. Nagyon fáradt voltam, de amikor rámtették a csapatkapitányi karszalagot, új erőre kaptam és azt éreztem, hogy nem tudok innentől kezdve megállni" -

mondta mosolyogva Botka Endre.

BL-csoportkör sztárcsapatokkal, sorozatban harmadik bajnoki cím - tovább menetel a Ferencváros

Rebrov irányításával tovább folytatódott a Fradi szenzációs menetelése, a magyar bajnok elképesztő bravúrt ért el, ugyanis 25 év után újra bejutott a Bajnokok Ligája csoportkörébe.

A selejtezők során a svéd Djurgardenst, a skót Celticet és a horvát Dinamo Zagrebet ejtette ki a Ferencváros, a playoff-körben pedig a norvég Moldét búcsúztatta, így főtáblára jutott. A csoportkörben hihetetlenül erős négyesbe, a Juventus, a Barcelona és a Dinamo Kijev mellé került a Fradi, amely remekül helytállt, végül egy döntetlennel és öt vereséggel végzett az utolsó helyen és abszolút emelt fővel távozhatott a legrangosabb európai kupasorozattól.

A Barcelona ellen is remekül helytállt a Fradi a Bajnokok Ligájában

Fotó: Csudai Sándor - Origo

A kettős terhelés az NB I-es szereplésre egyáltalán nem nyomta rá a bélyegét: a Fradi a 6. fordulóban a tabella élére állt és egészen a bajnokság végéig ott is maradt. A második helyezett Puskás Akadémiára 20 pontot vert rá címvédő, amely 78 ponttal lett sorozatban harmadszor is magyar bajnok.

2021-ben is a 30. fordulóban bizosította be elsőségét az együttes, ráadásul úgy, hogy a Groupama Arénában 3-0-ra legyőzte az ősi rivális Újpestet.

"Ma végre megcsináltuk, bár tudom, mennyire nehéz volt az egész szezon. Megcsináluk és ezért lehetünk itt. A legfontosabb, hogy egy csapatot láttam. Az előző meccsen volt több hibánk is, de kielemeztük ezeket, ma pedig mindenki keményen dolgozott. Sok sikert, és kérlek, ünnepeljetek egy jót. Hány szabadnapot kértek?" - mondta öltözői beszédében a játékosainak Rebrov, miután megszerezék a Ferencváros történetének 32. bajnoki címét.

Edzőváltás a szezon közben és újabb bajnoki cím

Szergej Rebrov 2018 augusztusa és 2021 májusa között összesen 161 alkalommal ült a Ferencváros kispadján, majd sorozatban három bajnoki cím megszerzése után a nyáron úgy döntött, elhagyja a csapatot. Az ukrán edző által fémjelzett korszak zsinórban elért három bajnoki elsőségének jelentőségét nagyszerűen szemlélteti, hogy a klub ezt megelőzően 93 évvel korábban, 1926 és 1928 között tudott egymást követő három évben is bajnokságot nyerni.

Rebrov utódja a Borussia Dortmund egykori edzője, Peter Stöger lett,

az osztrák szakember irányításával az újabb BL-csoportkör kapujában vérzett el a csapat a Young Boys ellen, így az Európa-liga főtábájára került. A Bayer Leverkusen, a Real Betis és Celtic mögött három pontot gyűjtve, csoportja utolsó helyén végzett a Fradi, amely az NB I-ben sem dominált a megszokott módon, ezért Stögert még karácsony előtt kirúgta a vezetőség.

Peter Stöger mindössze öt és fél hónapot töltött a Ferencváros élén

Fotó: Koncz Márton - Origo

A menesztett Stöger utódja az orosz válogatott korábbi szövetségi kapitánya, Sztanyiszlav Csercseszov lett, aki ugyan vereséggel mutatkozott be a kispadon, ám ezt követően szárnyalni kezdett a csapat, amely ismét tetemes előnyel végzett az élen és sorozatban negyedszer is bajnok lett. Ezúttal a 29. fordulóban dőlt el a trófea sorsa, a Fradi megint hazai pályán, egy Újpest elleni győzelemmel biztosította be végső sikerét. A mérkőzés elején ugyan a lila-fehérek vezettek, ám a címvédő gyorsan válaszolt, a 39. percben pedig meg is fordította a derbit.

Csercseszov az első fél szezonjában bajnoki címmel debütált, ráadásul még a Magyar Kupát is megnyerte az együttessel, a Fradi a döntőben 3-0-ra ütötte ki a Bognár György vezette Paksot.

Menetelés az Európa-ligában, klubrekord beállítása az NB I-ben

A 2022/2023-as szezonban a magyar bajnok nem tudta elérni a BL-csoportkört, az Európa-liga rájátszásában azonban könnyedén, 4-1-es összesítéssel ejtette ki az ír Shamrock Roverst, így ismét európai kupasorozat főtáblájára került.

A H csoportban aztán fantasztikus menetelést mutatott be a Fradi, a Monacót, a Trabsonsport és a Crvena zvezdát megelőzve, csoportelsőként jutott tovább az egyenes kieséses szakaszba.

A zöld-fehérek elképesztő szenzációt okoztak azzal, hogy megélték a kupatavaszt, ugyanis ez a bravúr legutóbb 2004-ben a Debrecennek sikerült, amely magyar csapatként versenyben tudott lenni nemzetközi kupasorozat tavaszi idényében.

Szenzációsan menetelt a Fradi az Európa-ligában

Fotó: MTI/Kovács Tamás

A nyolcaddöntőben a német sztárcsapat, a Bayer Leverkusen ellen már nem sikerült az újabb földöntúli bravúr, de a fantasztikus kupamenetelés örökre emlékezetes marad a játékosok és a szurkolók számára.

Az NB I-ben ezúttal szokatlan riválisa volt a Fradinak, az újonc Kecskemét meglepően sokáig tartotta a lépést a címvédővel,

ám végül csak megszorongatni tudta a fennállása 34. bajnoki címét megszerző Ferencvárost. A bajnokság a 30. fordulóban dőlt el annak köszönhetően, hogy a KTE 2-0-ra kikapott a végül kieső Budapest Honvéd otthonában. Az idény meglepetéscsapata legfeljebb pontszámban érhette volna utol a Fradit, megelőzni azonban már semmiképpen sem, mert a zöld-fehéreknek ekkor öttel több győzelmük volt, a magyar bajnokságban pedig pontegyenlőség esetén ez a mutató dönt a helyezésről.

A 30. fordulóban a már bajnokként pályára lépő Ferencváros 3-0-ra legyőzte a Kisvárdát, az NB I-et végül 63 pontot gyűjtve nyerte meg, hat ponttal megelőzve a Kecskemétet.

Rekorddöntésre készül a Ferencváros

A Ferencváros a 2023/2024-es szezon elején, a Bajnokok Ligája-selejtező első fordulójában alulmaradt a feröeri KÍ Klaksvík csapatával szemben, ezt követően pedig Sztanyiszlav Csercseszovot kirúgták. Az orosz edző után ideiglenesen Máté Csabát nevezték ki, majd a játékosként BL-győztes Dejan Sztankovics került a kispadra, akinek a vezetésével remek idényt fut a klub. A Fradi ezúttal a Konferencia-liga csoportkörében szerepelt, amelyből továbbjutott, majd tavasszal a görög Olimpiakosz két szoros meccsen megállította.

A zöld-fehérek a Magyar Kupában már az elődöntőnél járnak, az NB I-et pedig 14 pontos előnnyel vezetik a Paks előtt, így már a 29. fordulóban összejöhet az újabb címvédés.

Dejan Sztankovics irányításával idén bajnok és kupagyőztes is lehet a Fradi

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo / Ladóczki Balázs - Origo

A Ferencváros 1908 és 1913 között sorozatban ötször lett magyar bajnok, így tavaly ezt a klubrekordot beállította, idén viszont megdöntheti, hiszen korábban még nem fordult elő, hogy zsinórban hatszor végzett volna az élen az NB I-ben. A Fradi tehát karnyújtásnyira van a csúcsdöntéstől, újabb nagyszerű szezonját ráadásul még egy kupagyőzelemmel is megkoronázhatja.

A Ferencváros hátralévő mérkőzései az NB I-ben:

29. forduló: Kisvárda (hazai)

30. forduló: MTK (idegenbeli)

31. forduló: Debrecen (hazai)

32. forduló: Diósgyőr (idegenbeli)

33. forduló: Újpest (hazai)

Karnyújtásnyira az újabb bajnoki címtől a Ferencváros

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

