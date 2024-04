Ami biztos, a skót válogatottra már nem jellemző a klasszikus brit futballt. Ugyanakkor a csapat sem labdabirtoklásban, sem passzpontosságban nem nyújt kiemelkedőt, hiszen átlagosan 47 százalékban birtokolja a labdát, ebben a tekintetben harminchét együttes is jobb mutatóval bírt a selejtezőben, míg a passzpontosság átlagosan nyolcvan százalék körüli, ez mindössze a huszonkilencedik legjobb mutató a kontinens mezőnyében.

A skótok igazi erőssége a stabil védekezés. Az első hat meccsen csupán három gólt kaptak,

aminél kevesebbet addig csak a francia és a portugál válogatott kapott, azonban látványosan kiengedtek hátul, miután biztossá vált a kijutásuk.

Scott McTominay volt a legeredményesebb skót játékos az Eb-selejtezőben

Fotó: AFP

Történelmi mélypont vagy csalóka statisztika?

A skót válogatott legutóbb Cipruson tudott nyerni, még a szeptemberi Eb-selejtezőn 3-0-ra. Az azóta lejátszott hét meccséből ötször is kikapott, azonban talán Skócia a legjobb példa arra, hogy nem szabad mindig kiindulni a statisztikákból. Tény, hogy 2005 óta, vagyis

közel 20 éve nem volt ennyire rossz formában a skót válogatott, de ha megnézzük, hogy az elmúlt bő félévben milyen csapatok ellen lépett pályára, akkor máris árnyaltabb a kép.

A már említett spanyolok elleni Eb-selejtezős fiaskó mellett többek között hazai pályán az Eb-ezüstérmes angoloktól kaptak ki 3-1-re, majd Franciaországban 4-1-re, míg Hollandiában 4-0-s vereséget szenvedtek. Az amszterdami kudarc különösen fájó lehet, hiszen a szünetben még csak egy gól volt a hazaiak előnye, a skótok pedig legutóbb 2004-ben, Wales ellen kaptak ki ugyanilyen arányban, azóta semmilyen sorozatban nem volt ennél nagyobb különbségű vereségük.

Pocsék formában a skót fociválogatott, hét meccs óta nyeretlen

Fotó: AFP

Ha csak az eredményeket nézzük, nem túl hízelgő, de ahelyett, hogy azt mondanánk, történelmi mélyponton van a skót fociválogatott a németországi Európa-bajnokság előtt, érdemes megnézni, hogy említett négy együttes − amelytől nagyarányú pofonba szaladt bele Skócia a közelmúltban − az a FIFA világranglista legjobb hét csapata között van, vagyis tőlük nem szégyen kikapni. Ráadásul utóbbi három barátságos meccs volt, ahol lényegében Steve Clarke kísérletezgetett, hiszen több olyan játékos kapott lehetőséget, akik a selejtezőben nem, vagy csak elvétve játszottak. A szövetségi kapitány így például a Southampton támadóját, Che Adams-t, és a skót Hearts csatárát, Lawrence Shanklandot is kipróbálta elől, miközben a nyolc selejtezős meccsből haton is az angol másodosztályú QPR játékosa, Lyndon Dykes volt a kezdőcsatár.

A kapitány elkezdett kísérletezni a felállással, ami szerintem természetes fejlődési folyamat részeként értelmezhető,

hiszen az alapok stabilak voltak, a támadójáték előmozdítása lett a következő lépcsőfok. Hollandia ellen három−négy−hármat játszottunk, és úgy tűnt, ez passzol a játékosokhoz, hiszen mi kezdeményeztünk többet a labdával, de a kontratámadásokkal meggyűlt a bajunk, valamint néhány mozgás során szervezetlennek mutatkoztunk. Kíváncsian várom, Steve Clarke mire használja fel a hátralévő két edzőmérkőzést, mert a skót labdarúgó-válogatott nyomás alatt gyakran megingott, s gólt kapott, ami nagy kár, mert találni pozitívumokat is a játékában" mondta az NSO-nak adott interjújában Tam Courts, a Budapest Honvéd korábbi edzője.

Nincs pánikhelyzet a skót fociválogatottnál, amely az Eb-kijutás óta kisebb hullámvölgybe került

Fotó: AFP

A skótok az utolsó két Eb-selejtezőjükben is botlottak, ugyanis a világranglista 75. helyén álló Georgia ellen 2-2-es döntetlent játszottak, ráadásul a Napoli sztárja, Khvicha Kvaratskhelia kétszer is vezetést szerzett a grúzoknak. Az utolsó fordulóban pedig hihetetlenül őrült meccset játszottak a sérült Erling Haaland nélkül felálló norvégokkal, akik számára már a mérkőzés előtt eldőlt, hogy nem juthatnak ki az Eb-re. Vagyis lényegében nem volt tétje a meccsnek, mivel ha a kijutásokat már korábban bebiztosító Andrew Robertsonéknak sikerült is volna nyerniük - északiak a 86. percben szerezték az egyenlítő gólt – a csoportelsőségre csak akkor lett volna esélyük, ha Spanyolország kikap Georgiától. Erre pedig nem sok jel mutatkozott, lévén, hogy a grúzok csak Ciprust tudták oda-vissza legyőzni a csoportjukban.

Az Észak-Írország elleni felkészülési meccsen viszont úgy kaptak ki 1-0-ra a skótok, hogy gyakorlatilag a játék minden elemében felül múlták riválisukat, amelynek viszont egyetlen kaput eltalált lövés is elég volt a gólhoz.

Lewis Ferguson (b) súlyos térdsérülés miatt lemarad az Eb-ről

Fotó: AFP

Az Eb-kijutás óta kisebb hullámvölgybe került skót válogatottnál egyelőre nincs pánikhelyzet, nehéz is lenne már most kijelenteni, hogy a skót csodacsapat szétesett, azonban az elmúlt hét meccsen kapott 19 gól intő jel lehet Steve Clarke együttesének, ugyanis ilyen borzalmas játékkal nemhogy esélye sem lesz története során először eljutni az egyenes kieséses szakaszig egy világversenyen, de akár még egy csúnya leszereplés is lehet a vége.

Rengeteg a sérült, sebezhető védelem

Steve Clarke-nak több gondja is adódhat a közelgő foci-Eb előtt, ugyanis sérülés miatt szinte biztosan nem számíthat két legkedveltebb jobbhátvédjének, Nathan Patterson és Aaron Hickey játékára a németországi tornán. A The Athletic információi szerint az Everton 22 éves védője combizom-sérülést szenvedett, ami miatt a szezon hátralévő részében már nem léphet pályára. Hickey októberben, a Chelsea ellen szenvedett szintén combizom-sérülést, azóta pedig egyetlen meccsen sem lépett még pályára. Bár a Brentford menedzsere, Thomas Frank azt nyilatkozta a közelmúltban, hogy a 14-szeres skót védő felépülése jól halad, és nem zárta ki, hogy a Premier League utolsó fordulóira visszatérhet, azonban meglepő lenne, ha Steve Clarke behívná a válogatottba a 21 éves játékost. Így vélhetően a Celtic futballistája, Anthony Ralston kaphat meghívót, aki egy meccsen lépett pályára a selejtezőben, Georgia ellen. A 25 éves védő a klubjában sem kapott túl sok lehetőséget az idei szezonban, minden sorozatot figyelembe véve összesen 16 meccs jutott neki eddig, vagyis a védelem jobboldala meglehetősen problémás a skótok számára.

Az Eb-keret kialakítása komoly fejtörést okozhat majd Steve Clarke-nak

Fotó: AFP

Ennél is nagyobb problémát jelenthet a skótoknak Lewis Ferguson kiesése, aki súlyos térdsérülést szenvedett, így nem lehet ott az Eb-n. A Bologna 24 éves középpályása a Monza elleni bajnokin sérült meg áprilisban, s mint később kiderült, elszakadt a keresztszalag a jobb térdében, melyet meg is műtöttek, így valószínűleg az év hátralévő részében már nem léphet pályára. A kapusposzt is kérdőjeles, mivel Angus Gunn csak nemrég épült fel a sérüléséből, de egyelőre azt sem tudni biztosan, ki lesz a skótok kezdőcsatárja az Eb-n.

László Csaba szerint nem mérvadó a skótok rossz formája

Ennek ellenére hiba lenne lebecsülni a skót válogatottat, állítja László Csaba, aki korábban a skót Hearts labdarúgócsapatánál és Dundee Unitednél is dolgozott vezetőedzőként, és azóta is követi az ország labdarúgását. A magyar válogatott egykori másodedzője az Origo Sportnak adott interjút, amelyben többek között arról is beszélt, miben látja a skót válogatott utóbbi időben nyújtott gyenge teljesítményének az okát.

Nem mondanám, hogy a skót csapat lenne a mieink csoportjából a leggyengébb csapat, de nagyon sokszor kiszámíthatatlan.

Régóta együtt van a csapat, ha összeszámolom, van legalább hat olyan játékosuk, akik a Premier League-ben játszik, ráadásul nem is rossz csapatokban és szinte állandóan kezdők. Ők adják a csapat gerincét" – kezdte László Csaba.

László Csaba a 2017/18-as szezonban irányította a skót Dundee United csapatát

Fotó: Twitter

"Összességében csapatként kell odafigyelni rájuk, mert eléggé önfeláldozó futballt játszanak. A középpálya és a védelem erős, inkább csatárposzton vannak nekik hiányosságaik, de ezt jól tudják kompenzálni. Az utóbbi meccseket ha nézzük, kikaptak ugyan a hollandoktól, de az eredmény egy kicsit csalóka, mivel hiába kaptak sok gólt, labdabirtoklásban olykor a hollandok fölé tudtak kerekedni. Én úgy látom, hogy az utóbbi időben, mióta kijutottak az Európa-bajnokságra, a szövetségi kapitány belekezdett egyfajta kísérletezésbe. Ugyanakkor Steve Clarke-nak megvan a csapata, és tudja azt, hogy mit akar a csapatával játszani" - vélekedett a székelyföldi FK Csíkszereda szakmai igazgatója.

A magyar válogatottnak van keresnivalója a skótok ellen

A székelyudvarhelyi születésű szakember arról is beszélt, hogy rengeteg hasonlóságot lát a magyar és a skót válogatott között.

"A skótok nagyon hasonló focit játszanak, mint a magyarok, nem sokat taktikáznak, évek óta 5-4-1-et védekeznek és 3-4-3 a taktikai felállásuk támadásban. Ebből a szempontból hasonló, mint a magyar válogatott. Érdekes lesz, hogy az utolsó csoportmeccsen találkozunk velük, mivel addigra már vagy minden el fog dőlni, vagy egy végletekig kiélezett mérkőzés lesz. Az biztos, hogy nem szabad őket félvállról venni" – kezdte a két csapat összehasonlítását az erdélyi magyar futballedzőedző.

A skót válogatott sok hasonlóságot mutat a magyarral

Fotó: Polyák Attila- Origo / Polyák Attila- Origo

Ha összehasonlítjuk a két válogatottat, akkor az utóbbi idők eredményei inkább a magyar válogatott mellett szólnak,

de egy Európa-bajnokságon bármi megtörténhet, ott már ki-ki mérkőzések vannak. Sok fog függni attól, hogy hogyan sikerül a csapatoknak a felkészülés, hány kulcsjátékos sérül meg addig. Van egy nagyon fontos tényező, amiben hasonlít még a két válogatott, mivel a kispadokon nincsen az a minőség, ami a kezdő tizenegyeknél megvan. Tehát, ha mondjuk Szoboszlai, Sallai vagy Orbán kiesik, akkor nem tudjuk őket ugyanazon a szinten pótolni. A skótoknak is ez az egyik gyenge pontja. Ami az előnyük lehet, hogy a játékosok túlnyomórészt a világ egyik legjobb bajnokságában, a Premier League-ben, illetve a világ egyik legkeményebb ligájában, a Championshipben edződnek. Szóval sok hasonlóság van a két válogatott között, de reménykedem, hogy pont azon a napon mi jobb formában leszünk. Szerintem a szurkolók szempontjából ez lesz a legjobb mérkőzés az Eb-n, mert két olyan szurkolótábor fog találkozni, amely mindig a csapat mellett áll százszázalékban" – nyilatkozta lapunknak László Csaba, aki pályafutása során többek között a magyar válogatottnál másodedzőként, a Ferencvárosnál vezetőedzőként, az ugandai és a litván nemzeti együttesnél pedig szövetségi kapitányként is dolgozott.

A skót válogatott a németországi kontinensviadalon a június 14-i nyitómérkőzésen a házigazdával küzd meg, majd öt nappal később Svájccal, június 23-án pedig Magyarországgal találkozik a csoportküzdelmek során.