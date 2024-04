Két perccel később Musiala tört be a tizenhatoson belülre, Lucas Vazquez pedig nemes egyszerűséggel belerúgott, jött is a jogos tizenegyes, amit Harry Kane magabiztosan lőtt be, így pár perc leforgása alatt fordítottak a németek. Kane nyolc góljával és három gólpasszával a legeredményesebb angol játékos egy BL-szezonban, ugyanis még soha senki angolként nem vette ki a részét 11 gólból egy BL-szezonban.

Percek alatt fordított a Bayern München

Fotó: Michaela STACHE / AFP

Harry Kane-nek 66. percben is volt egy ígéretes helyzete, de szögletre pattogott a lövése után a labda, majd Kimmich fejesét kellett védenie Luninnak. A 79. percben a csereként beállt Modric ugratta ki Viníciust, de a lövését Neuer védte.

A 82. percben Clemen Turpin a Realnak is adott egy tizenegyest, ugyanis Rodrygót Kim vitte földre, a abda mögé Vinícius állt, aki az elvetődő Neuer mellett lőtt a kapuba, ezzel megszerezte a második gólját a meccsen és 2-2-re egyenlített.

Az állás a folytatásban már nem változott, innen folytatják majd a felek Madridban. Szerdán a Borussia Dortmund a Paris Saint-Germaint fogadja majd.

Bajnokok Ligája, elődöntő, 1. mérkőzés:

Bayern München (német)-Real Madrid (spanyol) 2-2 (0-1)

München, 75 ezer néző, v.: Clément Turpin (francia)

gólszerzők: Sané (53.), Kane (57., 11-esből), illetve Vinicius (24., 83., a második 11-esből)

sárga lap: Kim (82.), illetve Kroos (64.), Lucas Vazquez (91.)

Bayern München: Neuer - Kimmich, Dier, Kim, Mazraoui - Laimer, Goretzka (Guerreiro, a szünetben) - Sané (Davis, 87.), Müller (Gnabry, 80.), Musiala - Kane

Real Madrid: Lunyin - Lucas Vazquez, Rüdiger, Nacho (Camavinga, 64.), Mendy - Valverde, Tchouameni, Kroos (Brahim Diaz, 75.) - Bellingham (Modric, 75.) - Rodrygo (Joselu, 87.), Vinicius

