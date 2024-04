Holland edzője lehet a Liverpoolnak

Jürgen Kopp bejelentése óta folyamatosan olvashatjuk a lehetséges utódok neveit, de folyamatosan hullanak is ki az edzők nevei a jelöltek közül. Először Xabi Alonso neve került elő, aki játszott a Liverpoolban és az egyik legtehetségesebb edzőnek tartják, de ő kijelentette, marad a bajnok Bayer Leverkusen csapatánál. Azóta szóba került a Sporting edzője, Rúben Amorim is, de úgy tűnik, ő is marad jelenlegi csapatánál, valamint a Brighton olasz menedzsere, Roberto De Zerbi is ott n a jelöltek között.