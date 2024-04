A Kolorcity Kazincbarcika SC Pinte Patrik 51. percben szerzett góljával 1-0-ra legyőzte a Budapest Honvéd együttesét a Merkantil Bank Liga NB II 30. fordulójában. A találkozó negyedórával a rendes játékidő vége előtt félbeszakadt, amikor a hazai kapu mögötti vendégszektorba betörtek a biztonsági szolgálat emberei. Könnygázt is használtak, a kispesti drukkerek többsége pedig lemenekült a lelátóról, de nem sokkal később néhány Honvéd-szurkoló ellentámadásba kezdett, visszazavarva a sárgamellényeseket, a pálya sarkára is betörve. A mintegy tíz percig tartó balhéról több videó is napvilágot látott, ezeken látható többek között, hogy az egyik őr nekifutásból belerúg egy szurkolóba.

Óriási balhé tört ki a Honvéd NB II-es meccsén

Fotó: YouTube/@budapesthonvedfc

A Kolorcity Kazincbarcika SC a mérkőzés után a közösségi oldalán azonban megosztott néhány olyan dolgot is a botrányos jelenetsor előzményeiről, amelyről nem készült videó:

... előtte megvertek egy biztonsági őrt, majd még egyet, és utána következett a könnygáz. A történeti hűség kedvéért.

De vannak erre illetékesek, akik a felvételek és a helyszínen látottak alapján meghozzák a megfelelő döntést az ügyben – írta a klub a Facebook-oldalán. – A videó felvételek ezeket nem tartalmazzák.

Ami történt, az végtelenül szomorú, nem sportpályára való, de ebben több félnek is felelőssége van,

s reméljük, hogy ezeket tényszerűen feltárja a vizsgálat. Ez a legfontosabb!"

A Honvéd edzője ezt mondta a vereség után

Csertői Aurél, a Budapest Honvéd vezetőedzője a nézőtéri botrányról nem tett említést a meccs utáni sajtótájékoztatón, a vereség esetleges okairól azonban igen.

„Nem kezdtük rosszul a mérkőzést, több olyan alkalom is volt, amikor a létszámazonos vagy létszámfölényes helyzeteket rosszul játszottuk le, ezért nem is tudtunk nagy lehetőséget kialakítani. Az első félidőben jobban és pontosabban kellett volna kivitelezni a különböző támadásszituációkat, azonban ebben sem voltunk jók. A második félidőben kaptunk egy elkerülhető gólt, de az egész mérkőzésen súlytalanok voltunk, fizikailag fölénk nőtt az ellenfél.

A Kazincbarcika okosan játszott, kemény faultokat csinált, keményen futballozott, mi pedig nem tudtuk futballozni megakadályozni ezt.

Jobban kellett volna focizni ahhoz, hogy ezek a helyzetek ne alakulhassanak ki. Ettől függetlenül nem mondom, hogy nem érdemeltünk volna egy pontot, mert több ajtó-ablak helyzetünk volt, gyakorlatilag üres kapura is hibáztunk, így sajnos nem sikerült egyenlíteni“ – idézte Csertőit a honvedfc.hu.

A Kazincbarcika a győzelmével egy ponttal megelőzte a Honvédot az NB II tabelláján, a két csapat a 8-9. helyen áll négy fordulóval a bajnokság vége előtt.