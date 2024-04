Folyamatosan érkeztek kedden este a játékosok a CSHC-pályára, ahol végül 17 mezőnyjátékos és három kapus vett részt az edzésen 22 fős keretből, két játékos hiányzott csak különböző okok miatt. A felkészülés ezúttal is nagyon jó hangulatban zajlott, de természetesen maximális koncentrációval, ez minden egyes parázs összecsapáson jól látszott.

Gőzerővel készül az Eb-re a minifutball-válogatott

Fotó: Vaszkó Viktor

Folyamatosan készül az Eb-re a magyar válogatott

A játékosok újabb taktikai elemet, illetve szöglet,- és szabadrúgás-kombinációkat gyakoroltak, amikre nagy szükség lesz majd az Európa-bajnokságon, hogy a vb-bronzérem után újabb bravúrt érhessen el a válogatott, ezúttal majd Szarajevóban.

Mindenki motivált és eltökélt a csapatnál

Az edzés végén a magyar válogatott játékosa, Kozó Viktor és természetesen a szövetségi kapitány, Trencsényi János mondta el, hol is tart a válogatott Eb-felkészülése.

„Új szövetségi kapitányunk van Trencsényi János személyében, így a taktikai elképzeléseinkben is volt egy kis változás. A korábbiakhoz képest talán még több elem került be a játékunkba, még nagyobb hangsúlyt fektetünk abba, hogyan tudunk még jobban a védekezésből átmenni a támadásba, illetve a szabadrúgás, -és szöglet-kombinációkra is.

Edzésről edzésre fejlődünk, de nyilván kellett egy kis idő, mire megszokta a társaság az elképzeléseket. Van még hova fejlődni, azon vagyunk folyamatosan, hogy minél jobban és minél gyorsabban haladjunk.

Az Európa-bajnokság kezdetére szeretnénk elérni azt a szintet, amit a szövetségi kapitány, valamint a szakmai stáb elvár tőlünk. Reményeik szerint a világbajnokság után az Eb-n újra örömet tudunk majd okozni a szurkolóknak” – mondta Kozó Viktor, a magyar válogatott játékosa.

„Igyekeztem tudatosan felépíteni az Eb-felkészülést. Megnéztem, mennyi edzésünk lesz, illetve milyen edzőmérkőzések várnak ránk. Ez nagyon fontos volt, hogy mire a négy hónap végére érünk, akkora meglegyen a saját játékunk. Ez persze attól is függ, hogy az elképzeléseimre mennyire fogékony a csapat.

Azt gondolom, hogy nagyon sokat fejlődtünk is a pár hét alatt, a románok elleni felkészülési találkozókon egész jól csináltuk azokat, amiket folyamatosan gyakorolunk. Próbálunk javítani a helyzetkihasználáson is, bár közhelynek tűnhet, de sokszor ezeken múlik egy győzelem vagy egy vereség. Talán ebben a legnehezebb fejlődni. Létszámfölényes szituációknál sokszor becsúszik a hiba, nyilván a védekezést könnyebb elsajátítani labda nélkül, mint a támadásokat labdával” – mondta a magyar válogatott szövetségi kapitánya, Trencsényi János, aki hozzátette, támadásban sokkal több mindenre kell fókuszálni, míg a védekezésben az alap dolgok elsajátításával már sikeresek tudnak lenni.

Trencsényi János nagy hangsúéyt fektet a taktikára

Fotó: Vaszkó Viktor

„Ez látszik is a csapaton. Most például azt gyakoroltuk, mit kell tennünk, hogy ha az ellenfél visszaáll ellenünk. Miket kellene csinálni, milyen begyakorolt mozgásokkal lehetne esetleg feltörni őket. Ösztönfociban szerintem nagyon jók vagyunk, de próbálok belevinni egy kis sablont is, hogyha ez nem működne, akkor legyen mihez nyúlni.

Remélem, hogy taktikailag egy-két dologgal ismét többek lettünk, aztán majd az idő úgyis eldönti, hogy ez a sikeres út vagy sem”

– árulta el a kapitány, aki szeretne még jó néhány elemet gyakorolni, illetve az Eb-hez közeledve egyre több taktikai elképzelésen finomítani.

„Egyelőre azt látom, hogy mindenki motivált és eltökélt. Ezúttal húsz játékos vett részt az edzésen a jelenleg még 22 fős keretből, viszont lassan tovább kell szűkíteni a létszámot” – zárta a szavait Trencsényi János.

A 24 csapatos Európa-bajnokságot június 1. és június 9. között rendezik meg Bosznia-Hercegovina fővárosában, Szarajevóban.