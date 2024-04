Visszatér a kispadra

Az NB II-ben szereplő BVSC pár napja jelentette be, hogy Szekeres Tamás helyét Kincses Ádám veszi át vezetőedzőként az NB II-es labdarúgócsapatnál, szombaton pedig az is kiderült, hogy Kisteleki István is a kispadról "segíti" a munkáját a hátralévő fordulókban. A BVSC sportigazgatójaként dolgozó Kisteleki István Urbán Flórián idején volt már beugró, amikor Urbán nem lehetett ott a kispadon a koronavírus miatt, de amúgy évtizedek óta nem edzősködik. Edzőként soha életében nem volt semmilyen érdemleges eredménye.

"Készen állok a feladatra. Nagyon szeretném, hogy a csapat jól dolgozzon. Kincses Ádámmal egyébként nagyon jól tudunk együttműködni. Szerintem jó páros vagyunk. Azt a győzni akarást, ami bennem is bennem van, szeretném átadni a játékosoknak. Minden nap délután tervezzük meg a másnapi munkát. Nem azt, hogy mik legyenek pontosan a gyakorlatok, hanem hogy milyen szellemi dolgot kell a játékosoknak a pályán megvalósítani. Úgy érzem ebben még sokat tudunk fejlődni. A játékosoknak is elmondjuk, miért csináljuk meg az adott gyakorlatot. Úgy látom, hogy ezt jól veszik most és működik ez a folyamat. Ádám fog meccselni, mint vezetőedző, én pedig igyekszem a tapasztalatommal segíteni annak függvényében, hogy alakul a mérkőzés vagy milyen cserék kellenek. De a legfontosabb az, hogy ezt mi előre megbeszéltük. Még a cserék is megvannak tervezve, hogy ki, ki helyett tud bejönni. Szeretnénk egy olyan csapatot látni a pályán, amelyik nyerni akar és nyerni tud, mert sorsdöntő összecsapás vár ránk" - mondta a szokásos közhelyeket a BVSC új társedzője a klub honlapjának!

Kizárta a Fradit, elküldte Matthäust

Kisteleki focizott az első és a másodosztályban is, majd azzal vált ismertté itthon, hogy több magyar edzővel egyetemben a kölni főiskolán szerzett edzői diplomát. Kisteleki, miután sikertelenül edzősködött itt-ott, előbb a Magyar Labdarúgóliga, majd 2006 márciusában az MLSZ elnöke lett, talán a magyar futball legkaotikusabb időszakában, amikor a válogatott és a bajnokság is romokban hevert, és mindenféle eljárás zajlott az MLSZ és a liga ellen is.

Kisteleki alig pár hónap után elképesztő döntésre szánta rá magát, kizárta a Ferencvárost az NB I-ből,

ami azért is érdekes, mert később is kaptak licencet olyan csapatok, amelyek hasonló anyagi helyzetben voltak, mint az akkori Fradi. Kisteleki döntésének hátterében sokan rivális klubok lobbiját gondolták, de nem meglepő, hogy millió szurkolóval utáltatta meg magát és az MLSZ-t is, amely komoly szponzoroktól is elesett Kisteleki érkezése után, hiszen nem akartak kétes működésű szervezeteket támogatni.