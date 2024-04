Az idei szezon mélyrepülése azonban mindenkit váratlanul ért, bár ha figyelembe vesszük, hogy a Várda tavaly tavasszal mindössze háromszor tudott nyerni 17 meccsből, akkor valahol még sem annyira meglepő, hogy idén ennyire gyengén szerepel a csapat.

Négy edző három hónap alatt

A jelenleg is tartó bajnokságot egy Zalaegerszegen aratott 2-0-s sikerrel kezdte a Kisvárda, majd a tavalyi ezüstérmes Kecskemét otthonában kikapott, az MTK ellen pedig döntetlent ért el. A három idegenbeli meccsen szerzett négy pont egyáltalán nem tűnt rossz eredménynek, mégis kirúgták a korábbi újpesti edzőt, Milos Kruscsicsot. A szerb tréner helyét az ideiglenesen kinevezett Gerliczki Máté vette át, majd szeptember 3-án Mátyus Jánost nevezték ki, akinek irányításával hat bajnokin egy győzelem és öt vereség volt a mérlege, így az előző szezonban a Budafokot Magyar Kupa-döntőig vezető edző november 7-én beadta a lemondását.

A gyenge szereplésben erősen közrejátszott az a külső tényező is, hogy a saját szurkolói előtt rendre jobban teljesítő Kisvárda hosszú ideig nem léphetett pályára a Várkerti Stadionban, mivel a gyepszőnyeg bakteriálisan fertőzött lett. A pályája ugyanazt a fertőzést kapta el, mint néhány éve a felcsúti Pancho Aréna és a budapesti Új Hidegkuti Nándor Stadion gyepszőnyege. Emiatt a Kisvárda először októberben 21-én játszhatott hazai pályán az NB I idei szezonjában.

Kisvárdának valóságos csoda kellene a bennmaradáshoz

Az OTP Bank Liga nyolcadik fordulója óta kieső helyen álló Kisvárdánál novemberben Feczkó Tamást kinevezték ki vezetőedzőnek, aki már a negyedik tréner volt ősszel, aki irányította a csapatot. A szabolcsi csapatnak az új edzővel sem sikerült elkapni a jó sorozatot tavasszal, pedig a téli szünetben Révész Attila még azt mondta, ez minden idők legjobb kisvárdai kerete és a tavaszi szezonra vonatkozóan ott lesznek a legjobb négy között. Nem jött be a jóslat.

Feczkó Tamás, a Kisvárda jelenlegi vezetőedzője

Fotó: kisvardafc.hu / kisvardafc.hu

Tavasszal az eddig lejátszott kilenc meccséből ugyan hatot hazai pályán játszott a Kisvárda, de csak kettőt tudott megnyerni.

A Kisvárda bajnoki eredményei 2024-ben:

Kisvárda-Ferencváros 1-3 – őszről elhalasztott találkozó volt

Kisvárda-Fehérvár 1-2

Kisvárda-Puskás Akadémia 0-2

Mezőkövesd-Kisvárda 1-2

Kisvárda-Paks 0-1

Kisvárda-Zalaegerszeg 1-0

Kecskemét-Kisvárda 3-1

MTK-Kisvárda 2-1

Kisvárda-Debrecen 1-3

DVTK-Kisvárda 1-1

A Kisvárda bennmaradásához csoda kellene, hiszen Feczkó Tamás együttese a hátralévő hét fordulóban még megy a Fradihoz, utazik a Puskáshoz és a Pakshoz is, de az Újpest és a Fehérvár ellen is bravúr lenne a pontszerzés.

A szezon elején nem játszhatott saját stadionjában a Kisvárda

Fotó: Móricz Csaba/kisvardafc.hu

A 32. utolsó előtti fordulóban a jelenleg 11. Kisvárda az utolsó helyen álló Mezőkövesdet fogadja. Valami csoda folytán még megeshet, hogy a találkozónak komoly tétje lesz, de az eddig mutatott forma alapján hosszú évek óta először fog előfordulni, hogy az utolsó fordulókban már nem fogunk izgulni a kiesés miatt.

Révész Attila lemondott a bennmaradásról

A Kisvárda FC sportigazgatója, Révész Attila azonban már biztosan nem izgul. Az Origo Sportnak adott interjújában elárulta, hogy felkészült a kiesésre, és azt is elárulta, hogy jutott abba a helyzetbe a csapat, hogy gyakorlatilag csont nélkül esik ki az NB I -ből?

Már úgy kezelem a dolgot, hogy nincs esélyünk a bennmaradásra. Nem tehetek mást, beletörődtem. A kiesés az elmúlt másfél évnek a következménye

– kezdte az Origónak adott interjújában a sportigazgató. "Az idei szezonban látott nagy süllyedésünk egyértelműen arra vezethető vissza, hogy nem tudtunk otthon játszani. Voltak olyan mérkőzéseink, ahol nem a fiatalok játszottak, sőt tavasszal már nem is erőltettük őket, mégsem jöttek az eredmények.

A bajnokságban szenvedő Kisvárda a kupában már az elődöntőig menetelt

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Amikor ősszel újra hazai pályán játszottunk, akkor eredménykényszerben voltunk és muszáj volt kicsit másfajta játékkal előrukkolni, amelyre viszont nem volt meg a védelmünk, sem a kapusunk. Az a nyíltabb játék, ami szükséges volt ahhoz, hogy kockáztassunk és három pontokat szerezzünk, azt eredményezte, hogy hazai pályán is váratlan vereségeket szenvedtünk, ez pedig alaposan megtépázta a játékosok önbizalmát, így sajnos az a képesség, ami egyébként meglenne a csapatban, nem tudott megmutatkozni a pályán. Próbáltam különböző felfogású és stílusú edzőket is hozni, az ő felelősségük lett volna a bennmaradás, de különböző okok miatt nem sikerült állandósítani ezt sem" – jelentette ki Révész a Kisvárda bukása kapcsán.

Az MLSZ fiatalszabálya verte tönkre a Kisvárdát?

Révész szerint a Kisvárda által képviselt állandóság és tudatos csapatépítés megszűnt azzal, hogy az MLSZ 2022 nyarán kötelezővé tette a fiatalok szerepeltetését, mivel szerinte a magyar fiatalok elsősorban fizikálisan nincsenek felkészülve az NB I-es futballra, ennek a hatását pedig a teljes keret megérzi.

"A fiatalszabály bevezetése óta nem beszélhetünk tudatos csapatépítésről, csak túlélésről. Évről évre mindig próbáltuk az általunk elképzelt filozófiába beillő játékosokat megtalálni, ez hellyel közzel sikerült is, de onnantól kezdve már kényszerpályán mozogtunk. Először behoztuk a fiatal Hindrich Ottót, aki nem éppen a képességei miatt védett, hanem a kötelező szabály miatt. Illetve a mezőnyben is próbáltunk időnként fiatalokat szerepeltetni, innentől viszont

megszűnt az a fajta tudatosság, ami korábban jellemezte a klubot, mert a keretbe is olyan játékosok kerültek, akik nem biztos, hogy normális esetben ott lettek volna.

A Kisvárda sportizagatója az MLSZ-t és a saját játékosait is kritizálta

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Sajnos azok a fiatalok, akik akkor szerepeltek nálunk, nem is tudtak megmaradni. Ezt követően jelentős motivációvesztés is történt. Ezzel nem tudtam megbarátkozni, ezért inkább visszavonulót fújtam. Beletörődtem, volt egy komoly egészségügyi problémám is ezáltal. Tulajdonképpen az európai kupaszereplésünk után már nagyon keveset foglalkoztam a szakmai résszel, inkább a klub működésével és az akadémiai területtel foglalkoztam, és ebben megtaláltam az örömömet" – mondta Révész Attila.

A kupa más kávéház, de a Kisvárda szezonját már semmi sem mentheti meg

Bár a bajnokságban elmaradtak azok az eredmények, amiket vártak Kisvárdán, a csapat némi meglepetésre, története során másodszor bejutott a Magyar Kupa elődöntőjébe, miután drámai meccsen legyőzte az MTK-t. A szabolcsi együttes Paksra utazik, ahol nem vár könnyű feladat Feczkó Tamás együttesére, hiszen az NB I idei szezonjában kétszer is kikaptak a tolna megyei csapattól: októberben 3-1-re, míg februárban hazai pályán 1-0-ra. A bajnoki kudarc ellenére még maradt esély arra, hogy nagyot alkosson a kupában a Kisvárda, Révész Attila szerint azonban egy esetleges kupasiker sem tudná feledtetni a kiesést.

A Kisvárda gőzerővel robog a kiesés felé az NB I-ben

Fotó: kisvardafc.hu

"A kupamenetelés már nem tudja megmenteni a szezonunkat, nem is tudok neki teljes mértékig örülni. Nagy most a keserűség. Nagyon zavar a kiesés, még akkor is, ha most nem érzem magam annyira felelősnek ebben. Ugyanakkor, ha reálisan nézem,

szerencsésebb, ha most kiesünk és megújulva olyan játékosokkal vértezzük fel a keretünket, akik érzik, hogy hova tartoznak.

Így talán egy hosszabb távú jövőkép víziója kerül elénk, és sokkal hamarabb bekerülhetnek a fiatal játékosok, minthogyha a következő szezonban újra a bennmaradásért és az életben maradásért kellene olyan játékosokat keresnünk, akik nem a klub-hovatartozásuk miatt, hanem a magyar lehetőség miatt jönnének Kisvárdára. A kupának akkor van értelme, ha döntőt játszunk. Idegenbe megyünk, és most már mindenki nagyon komolyan veszi. Érdekes lenne, ha nemzetközi szereplést érő helyen végeznénk a kupasorozatban, mert akkor másodosztályú csapatként kellene indulni. Az megint csak új fordulatot hozna, mert akkor nyárig meg kellene hagyni a teljes keretet, hogy azért ne égjünk le" – fogalmazott a Kisvárda sportigazgatója.

A bukás után már a jövőt tervezik

Révész arról is beszélt, hogy az esetleges kiesés mennyire fogja befolyásolni a jövő évi keret kialakítását. Elmondta, nem akarnak úgy járni, mint a Budapest Honvéd, nem tehetik meg, hogy elengedjék a külföldi játékosokat, akik közül sokan már jelezték, hogy nem akarnak távozni a magyar focibajnokság egyik leggyengébb együttesétől.

"Kényszerpályán vagyunk. Nagyon egyértelmű a helyzetünk, mivel sok labdarúgónak élő szerződése van a klubbal. Több játékos kifejezte már, hogy maradni szeretne, ezért hiába választanánk azt az utat, hogy csak magyarokkal vágunk neki az NB II-nek, olyan kártérítési összeg alakulna ki, ami a mi esetünkben jelenleg megfizethetetlen lenne. Természetesen nem akarunk jogi csatározásokba sem belemenni, mint tette azt a Honvéd, mert látjuk, hogy úgyis elbuknánk a pereket. A mostani játékosok zömével fogunk neki vágni a következő szezonnak. Úgy érzem, akik itt maradnak, náluk meglesz a motiváció, de néhány játékost majd megpróbálunk értékesíteni" – mondta el lapunknak a sportvezető.