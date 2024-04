A City ugyan már a 2. percben vezetést szerzett egy öngólnak köszönhetően, és szokás szerint végig óriási nyomást gyakorolt ellenfelére, csak a második félidő közepén döntötte el a meccset, amikor előbb Mateo Kovacic, majd büntetőből Erling Haaland is betalált. A hajrában aztán még Jeremy Doku, és a hétközi Real Madrid elleni BL-meccsen is eredményes Josko Gvardiol is lőtt ismét egy hatalmas gólt, amire Ross Barkley tudott egyedül válaszolni a kiesés elől menekülő újonc részéről.

Erling Haaland és a Manchester City a második félidőben kivégezte a Luton Townt

Fotó: AFP