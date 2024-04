Danny Murphy több klubban is focizott, így a Crewe Alexandra, a Charlton Athletic, a Tottenham, a Fulham és a Blackburn Rovers játékosa is volt, de a legnagyobb sikereit a Liverpoolban érte el. A 2013-ban visszavonult Murphy ma már szakértőként dolgozik, a BBC-nél és a Talksportnál is.

Danny Murphyt (balról a második) ünneplik a társak

Fotó: AFP