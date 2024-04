"Remek szezont zárhat Bognár István, akinek az elmúlt évadja a teljes pályafutását tekintve is a legjobbak közé sorolható. Remek hír, hogy a rutinos játékossal sikeres egyeztetéseken vagyunk túl:

megszületett a megállapodás szerződésének meghosszabbításáról, így "Stefi" a következő idényben is az MTK Budapestet erősíti majd az élvonalban"

- számolt be a közleményében az MTK.

Bognár István marad az MTK-nál

Fotó: MTK Budapest

Bognár István hosszabbított az MTK-val

A középpályásként, de akár támadóként is gyakran bevetett Bognár István jelenleg a házi kanadai tabella élén áll (23 ponttal) ebben a szezonban: 31 tétmérkőzésen 10 gólt szerzett, valamint előkészített 13 találatot - ezzel pedig a gólok és az asszisztok terén is ő teljesített eddig a legjobban az MTK-ban. Sőt, a teljes NB I-es mezőnyt tekintve is van esélye arra, hogy ő nevéhez fűződhet a legtöbb előkészítés a szezon végén.

A kreatív játékost a csapatcélok elérése mellett még egyéni célok is vezérelhetik az idény hátralévő részében, hiszen amennyiben még betalál, akkor beállíthatja korábbi szezoncsúcsát, ha pedig sikerül még gólpasszal segítenie a csapatot, akkor ez lehet a legeredményesebb MTK-s szezonja az NB I-ben ebből a szempontból.

A klubvezetése továbbra is kiemelten szeretne építeni Bognár István képességeire, éppen ezért tárgyalásokat kezdeményezett vele a jövőre lejáró szerződése meghosszabbításáról.

A megegyezés meg is született, hiszen a játékos is az MTK-ban képzeli el a jövőjét. Bognár István további két évre kötelezte el magát a fővárosi klubhoz.

Az MTK-val kapcsolatos hír, hogy az elmúlt három fordulóban nem állhatott a csapat rendelkezésére Molnár Rajmund, akire a Ferencváros elleni örökrangadón sem számíthat a szakmai stáb, hiszen a játékosnak komoly fájdalmat okoz az, hogy elvékonyodott sérvkapuja. Visszatérésének időpontja egyelőre kérdéses, hiszen arra is van esély, hogy elkerülhetetlenné válik a műtét - ebben az esetben hosszabb kihagyás is várhat rá, és az idei szezonban már aligha léphetne pályára.

