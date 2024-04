"Élőben néztem a feleségemmel a sorsolást. Ilyenkor szoktunk előre tippelni, mely csapatokat kapjuk majd meg. Ő Szlovákiát tippelte, én pedig Romániát, nekem lett igazam. Adott a feladat, ebből a csoportból kell továbbjutni. A románokkal nemrég két edzőmérkőzést is játszottunk, ráadásul a vb-n is találkozunk velük, nem tudom, ez kinek lesz majd jó az Eb-n. A játékosok nagy része így testközelből tapasztalhatta meg, milyen játékerőt is képviselnek. Nem örülök neki, hogy a románokat kaptuk, de nem ők sem legyőzhetetlenek. A másik két csapatról kevesebbet tudok, bár a törökökkel a kassai Európa-bajnokságon találkozunk és akkor könnyen nyertünk. A lengyeleket majd fel kell térképeznünk. Attól szép a minifoci, hogy a hátrébb rangsorolt válogatottak is tudnak meglepetéseket okozni. Azért itt meg kell jegyezni, hogy érdekes, miért csak az előző Eb-szereplést veszik alapul, nekünk az első csoportban lett volna a helyünk.

Ennek ellenére tovább kell jutnunk a csoportból, még ha Románia ellen nem is mi leszünk az esélyesek. A lengyelek és a törökök ellen pedig nincs mese, be kell majd bizonyítanunk, hogy miénk a jobb csapat

- árulta el a válogatott szövetségi kapitánya, Trencsényi János.

"Az Eb-n nincs könnyű csoport, hiszen sok más sportághoz hasonlatosan erősebb a mezőny mint a vb-n volt. Az, hogy a regnáló világbajnok Romániával ismét összecsapunk, külön motivációt jelent. Bízom benne, hogy hasonlóan egységes csapatot láthatunk Szarajevóban, mint a világbajnokságon" - összegzett a Minifutball Szövetség alelnöke, Pinkóczi Tibor.

A 24 csapatos Európa-bajnokságot június 1. és június 9. között rendezik meg Bosznia-Hercegovina fővárosában, Szarajevóban.