Az egykori utánpótlás-válogatott Fabulya György a Békéscsaba 1912 Előre kötelekében összesen 13 évet töltött, pályafutása alatt 218 első osztályú és 34 másodosztályú bajnokin, 7 nemzetközi kupamérkőzésen, valamint az emlékezetes 1988-as Magyar Kupa-döntőn is pályára lépett, amelyen 3-2 arányban legyőzték a Budapesti Honvéd SE csapatát. Kipróbálta magát külföldön is, játszott a német Energie Cottbus, a malajziai Pahang, valamint a finn Mikkeli csapataiban is.

