A BBC beszámolója szerint a sokat kritzált holland tréner a The Sun, a The Mirror és a Manchester Evening News sajtóorgánumoknak tiltotta meg a részvételt, így az érintett lapok újságírói ugyan jelen lehettek a sajtótájékoztatón, de előzetesen értesítették őket, hogy nem tehetnek fel kérdéseket a Burnley elleni bajnoki mérkőzés előtt.

Ten Hag több újságírónak is megtiltotta, hogy kérdéseket tegyen fel neki a sajtótájékoztatóján

Fotó: AFP

A Manchester Unitedet és ten Hagot is rengeteg kritika érte, miután múlt vasárnap a Wembleyben háromgólos előnyt elherdálva csak tizenegyesekkel tudta legyőzni a másodosztályú Coventryt az FA-kupa-elődöntőjében. A meccs után több lap is szégyennek nevezte a manchesteriek teljesítményét, ennek pedig az lett most a következménye, hogy a Manchester United több médiumnak is megtiltotta, hogy részt vegyen Ten Hag sajtótájékoztatóján.

Erik ten Hag vélhetően azt nehezményezte, hogy az érintett lapok szakemberei rendszeresen negatív fényben írtak a csapatról, azt érzékeltetve, hogy valami nem működik jól a Manchester Unitednél, márpedig a holland tréner ezekkel az állításokkal finoman szólva sem ért egyet.

Ten Hag nem viseli jól a kritikát

Nem ez volt az első hasonló eset, hiszen decemberben, a Chelsea elleni mérkőzés előtt négy sajtóorgánum újságíróit tiltotta ki a sajtótájékoztatóról, miután olyan negatív hangvételű cikkeket közöltek a manchesteri öltözőről, miszerint a holland szakember elvesztette az öltöző jelentős részét.

A Manchester United akkor közleményében azt írta, hogy nem azért született a döntés, mert olyan történeteket közöltek, amelyek nem tetszenek klubnak, hanem azért, mert ezt anélkül tették, hogy előbb felvették volna velük a kapcsolatot, és lehetőséget adtak volna arra, hogy kommentálják, megkérdőjelezzék vagy kontextusba helyezzék azt.

A Premier League hatodik helyén álló Manchester United szombaton a kiesés ellen küzdő Burnley csapatát fogadja.