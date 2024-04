A sorozatban hetedik hazai meccsén is eredményes svéd válogatott Alexander Isak vezetésével fölényes győzelmet arató Newcastle Premier League-rekordot ért el, ugyanis ebben a párharcban 13 gólt szerzett riválisa ellen, mivel szeptemberben idegenben 8-0-ra diadalmaskodott.

A Manchester United hétközben az éppen most kiesett Sheffield United ellen tudott nyerni, de szombaton már képtelen volt legyőzni az utolsó előtti Burnley-t. Vincent Kompany csapatának ezzel a döntetlennel két pont hátránya van még a bennmaradáshoz képest. A meccsen szinte végig a Manchester United volt fölényben, Erik ten Hag csapata sok helyzetet alakított ki, de csak egy gólt tudott szerezni.

Antony gólt szerzett, de nem volt elég a győzelemhez

Fotó: Oli SCARFF / AFP

A brazil Antony talált be a 79 percben, aki el is érzékenyült a találata után, hiszen szinte napra pontosan egy év szünet után lőtt újra gólt a Premier League-ben. A brazil maga szerzett labdá az ellenfél térfelén, majd a kapuig vitte a labdát és kilőtte a bal alsót. A hazaiaknál a sok sérült miatt továbbra is a brazil Casemiro szerepelt középső védőként, de nem ő, hanem a csapat kapusa, André Onana hibázott nagyot, ami után videóztak és tizenegyest kapott a Burnley. A büntetőt a svájci válogatott Zeki Amdouni értékesítette, ezzel pedig nagyon fontos pontot szerzett a Burnley, míg a United a hatodik helyen áll a bajnokságban.

Erik ten Hag csapata az utolsó öt meccséből csak egyet tudott megnyerni a bajnokságban és jelen állás szerint csak a Konferencia-ligában indulhat majd a következő szezonban

Premier League, 35. forduló:

Fulham-Crystal Palace 1-1 (0-0)

Manchester United-Burnley 1-1 (0-0)

Newcastle United-Sheffield United 5-1 (1-1)

Wolverhampton Wanderers-Luton Town 2-1 (1-0)



korábban:

West Ham United-Liverpool FC 2-2 (1-0) - Szoboszlaiék ezzel a döntetlennel végleg kiszállhattak a bajnoki címért folytatott harcból.

