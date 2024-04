A vendégek azzal a tudattal léptek pályára, hogy döntetlennel biztos feljutók, győzelemmel pedig a másodosztály bajnoki címét is megszerzik, ám mindkettőre várniuk kell, mivel Kenderes Zoltán egy óra játék után megszerezte a találkozó egyetlen találatát. A Nyíregyháza az NB II-ben az előző öt mérkőzésén nem kapott ki.

Egyelőre nem bajnok a Nyíregyháza

Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Szerdán elképesztő meccset játszott a Nyíregyháza a Fradi ellen a Magyar-kupa elődöntőjében. A Fradi tizenegyest rontott, a Nyíregyháza pedig a 85. percben még kupadöntősnek érezhette magát, de Dejan Sztankovics csapata négy perc alatt fordított, így a hazai csapat a kupából kiesett és most a bajnoki címet sem tudta bebiztosítani.

A Nyíregyháza Spartacus előnye így is kilenc pont a feljutást és a bajnoki címet is be tudja bitosítani Tímár Krisztián csapata a következő körben a Gyirmót ellen.

Merkantil Bank Liga NB II, 30. forduló:

FC Ajka-Nyíregyháza Spartacus FC 1-0 (0-0)

gól: Kenderes (61.)

vasárnap játszották:

Gyirmót FC Győr - HR-Rent Kozármisleny 3-5 (3-1)

gól: Adamcsek (2.), Medgyes (32.), Madarász (38.), illetve Major (12.), Daru (49., 69.), Horváth (65., 85.)

BVSC-Zugló - Aqvital FC Csákvár 1-0 (0-0)

gól: Mucsányi (85.)

Szeged-Csanád Grosics Akadémia - Soroksár SC 0-0



Credobus Mosonmagyaróvár-ETO FC Győr 0-5 (0-4)

gól: Boschilla (10.), Bumba (17., 33.), Csontos (21.), Farkas (74.)

Pécsi MFC-Szombathelyi Haladás 1-1 (1-1)

gól: Harsányi (19.), illetve Katona (41.)

Kolorcity Kazincbarcika SC-Budapest Honvéd 1-0 (0-0)

gól: Pinte (51.)

Vasas FC-Tiszakécskei LC 1-1 (1-0)

gól: Radó (30.), illetve Doktorics (76., öngól)

Budafoki MTE-BFC Siófok 1-0 (1-0)

gól: Oláh (34.)

Az élcsoport: 1. Nyíregyháza Spartacus FC 67 pont/30 mérkőzés, 2. Vasas FC 58/30, 3. ETO FC Győr 57/30, 4. Szeged-Csanád Grosics Akadémia 55/30