Az NB II-ben szereplő ETO FC Győr februárban nevezte ki Kuznyecovot, akinek csak nyolc meccs jutott a csapat élén, szerdán jött a hír, hogy mennie kell. Az ETO jól kezdte a szezont, négy győzelemmel rajtolt, majd az 5. fordulóban a Nyíregyháza vette el a veretlenségét, amely később a bajnokságban is megelőzte. A győriek az őszi szezonban csupán háromszor kaptak ki, február elején aztán a Győr kikapott a kiesés elől menekülő BVSC otthonában, két héttel később pedig a Kozármisleny vendégeként szenvedett vereséget, ez után bontottak szerződést a spanyol Antonio Munoz vezetőedzővel.

Borbély Balázs vezeti a Győrt

Fotó: eto.hu

Az ETO ekkor 21 forduló után nyolc pont hátránnyal második volt a Nyíregyháza mögött az NB II-ben, a csapat élére pedig azt a Kuznyecov Szergejt nevezték ki, aki az előző szezonban a Diósgyőrt juttatta fel az NB I-be. Kuznyecov az első győri meccsén azonnal rangadót veszített a Nyíregyháza ellen, majd egy Tiszakécske elleni győzelmet követően csapata a Honvédtól is kikapott hazai pályán, majd hétfő este a Szeged elleni rangadót is elveszíette a csapatával. A vereség azt jelentette, hogy Győr nem tudta visszaelőzni a második Vasast, ráadásul a győzelmének köszönhetően a Szeged is megérkezett a feljutásért vívott harcba.

A győri klub a honlapján megjelent közleményből délután kiderült, hogy Borbély Balázs veszi át a szakmai irányítást az ETO FC Győr élén. A győriek cikkéből kiderül, hogy a 44 esztendős dunaszerdahelyi születésű Borbély Balázs játékospályafutása a DAC-ban indult, ahol az első csapatban 1998 és 2000 között szerepelt. Ezután az Artmedia csapatában töltött sikeres időszakot, ahol többek között a Bajnokok Ligája csoportkörében is szerepelt, ráadásul csapatkapitányként vezette az együttest. Külföldi pályafutása során megfordult a német Kaiserslautern, a román Temesvár és a ciprusi AEL Limaszol csapataiban. A szlovák felnőtt válogatottban 15 alkalommal lépett pályára.

Edzői karrierje jelentős részét a DAC-nál töltötte, ahol a tartalékcsapatnál és az ifjúsági együttesnél is dolgozott. Két szezonban is a felnőttcsapatnál volt segédedző, majd az akadémiai csapatok mellett folytatta. Magyarországon a Ferencváros U17-es gárdáját irányította, ahonnan 2022 nyarán tért vissza Dunaszerdahelyre és a felnőttcsapat asszisztensedzője volt egészen idáig. A munkáját Lipták Zoltán asszisztensedzőként, Sebők Zsolt kapusedzőként segíti majd.