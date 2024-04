Vagy a Pápa elleni „nihilizmus” utáni eszmefuttaása:

De a Kaposvár elleni hazai vereség után is emlékezetest nyilatkozott: "Engem sokkoltak. Pedig már a huszadik másodpercben üvöltöztem, hogy mit képzelnek magukról a védőink, akik mint őrgrófok, sétálgattak a pályán. Vérlázító volt. Egész héten arra készültünk, hogy alázattal futballozzunk, mert ugyan rosszul játszottunk Kispesten, de egymásért küzdve nyertünk. Sajnos ilyen karakterekből áll a mai magyar futball. Néhány mérkőzésen tudunk csak futballozni."

Az Origo 2014-ben közölt helyszíni riportot Mezőkövesdről.

A Mezőkövesd vezetői a csodában bízva kirúgták Vébert három fordulóval a szezon vége előtt, pedig mindenki tudta, hogy imádják a Mezőkövesd játékosai, annak ellenére, hogy nem egyszer nyilvánosan kritizálta őket. A csapatnak öt pont volt a hátránya, de Tóth László sem tudott csodát tenni, három meccsen egy pontot szerzett, így vele esett ki a csapat az NB II-be.

A Kövesd kerete nagyjából egyben maradt, Tóth Lászlóval pedig remekül kezdett a csapat, 16 forduló után is az első helyen állt, de a 20. forduló után visszacsúszott a csapat a negyedik helyre és jött Lucsánszky Tamás, de nyolc meccs alatt nem tudta megváltani a világot, végül Varga Attilával zárta a szezont a csapat a negyedik helyen.

Pintér Attila bizonyított a kétkedőknek

2015 nyarán Benczés Miklós lett az edző, akivel megint remekül kezdett a csapat, az első tíz meccséből hatot megnyert a Kövesd és csak kétszer kapott ki. Az őszi szezon végén aztán Benczés lemondott, februárban pedig Pintér Attilát nevezték ki a csapat élére.

Pintér ekkor már túl volt a Fradi vezetésén, bajnoki címet nyert az ETO-val, majd egy rövidre sikerült időszak után elküldték a magyar válogatott szövetségi kapitányi posztjáról, ami után a másodosztályban kellett munkát vállalnia.

„A sorsunk nem a saját kezünkben van, de ez engem nem érdekel. Azért mondtam igent, mert bennem bíznak, engem akarnak, és a csillogást és a tüzet láttam a szemekben Mezőkövesden. A városban nagyon szeretik a futballt, sokat tesznek a sportágért, ez jelentősen befolyásolta a döntésemet. Reális célokat tűztünk magunk elé, úgy építkezünk, hogy közben az eredményességről sem mondunk le. Az természetes, hogy lesznek érkezőink és távozóink, ám az csak az alapozás kezdetétől számított két hét után derül ki, hogy kikkel vagyunk azonos vagy éppen más hullámhosszon” – mondta a bemutatásán Pintér, akivel fél plusz egy évre szerződtek Mezőkövesden, így azért annyira nem bíztak meg benne, hogy hosszabb távra szerződjenek vele. Ezt megelőzően a Fehérvár érdeklődéséről lehetett hallani, de ők inkább akkor Horváth Ferenc mellett döntöttek.

Pintér Attila csodát tett Mezőkövesen

Fotó Gál Péter/mezokovesdzsory.hu

„Nem szeretem a langyos vizet. Volt élvonalbeli ajánlatom is, de nem tapasztaltam olyan célt, mint amilyet itt felvázoltak előttem” – mondta Pintér.

A kövesdiek komolyan gondolták az NB I-es szereplést, pályát, stadiont, edzőközpontot építettek, a környékbeli vállalkozók mindent megtettek, hogy bizonyítsák, létjogosultsága van a kisvárosi futballnak.

Pintérrel a csapat az 5. helyen várta a folytatást, hátránya négy pont volt a feljutást érő második helyen telelő ZTE mögött. A Kövesd az első tavaszi meccsén rögtön kikapott a Váctól, majd öt meccset nyertek zsinórban. A későbbi bajnok Gyirmót és a Soroksár tudta még legyőzni a Kövesdet, de négy meccs kivételével mindent megnyerte Pintérrel a csapat és a második helyen fel is jutott az NB I-be. Az utolsó hazai meccsen 4000-nél is több szurkoló ünnepelte a csapatot, amikor a már kiesett Dunaújváros ellen 4-0-ra nyert a Mezőkövesd.

Pintér Attila könnyes szemmel értékelt a meccs után:

„Egyfelől hatalmas áldozatot hozott a családom azért, hogy Mezőkövesden dolgozhassak. Emellett úgy érzem, nem érdemeltem meg azt a bánásmódot, amit a magyar labdarúgás közegétől kaptam, azt gondolom, sikerült bizonyítanom, hiszen edzői pályafutásom tizenötödik érmét szereztem vasárnap. Érdemes megnézni, hogy a jelenleg magyar első és másodosztályban dolgozó kollégák közül kinek hány érme van, és mennyi idő alatt szerezték. Mindent el lehet követni Pintér Attila ellen, mindennek el lehet mondani, mindezt úgy, hogy szinte senki sem ismeri, egyet viszont nem lehet elvenni tőle: a statisztikáját” – mondta Pintér a sikert követően, ezzel pedig arra utal, hogy rövid úton távoznia kellett a magyar válogatott kispadjáról, illetve a Szalai Ádám által megfogalmazott kritikákra, aki válogatott sem akart lenni „Pinyő” kezei alatt.

„Nem csak a külső kritikákról beszélek, a magyar labdarúgásban dolgozó emberektől nem érdemeltem meg, amit kaptam. Mindig a futballunk felemelkedéséért dolgoztam. Egyesek sokszor hangoztatják, mit tettek helyre a hazai futballban, mit tereltek jó irányba,

de azt nem teszik hozzá, hogy előtte felhívtak engem, és a segítségemet kérték.

[...] Lehet, hogy egyesek megsértődnek, de a magyar labdarúgásban sokan szaladgálnak az elnökhöz, ha érzésük szerint túl sokat vagy éppen túl keveset kell edzeni, esetleg ha kimaradnak a kezdőből. Itt viszont senki nem rohangált az irodába, örült, hogy a keret tagja lehet. Volt olyan időszak, amikor keményebben beszéltem a játékosokkal, hogy megértsék, mi vezet a sikerhez, de a közös munkában végig társak voltak” – mondta Pintér a Nemzeti Sportnak, és azt is kiemelte, nem ért egyet az MLSZ fiatalszabályával, mert szerinte „ebben a korosztályban nemhogy száznegyven-százötven, de ötven olyan fiatal sincs, akinek képességei alapján ezekben az osztályokban lenne a helye”.

A 12 csapatos NB I-et 2016-ban Pintérrel kezdte a Mezőkövesd, nem is akárhogy, hiszen az őszi szezon után az ötödik helyen állt. Pintér csapata az utolsó meccsekre állt össze, amikor a Videotont és a Fradit is le tudta győzni. December 20-án Pintér még arról beszélt, nem érti, miért boronálták össze a Puskás Akadémiával, hiszen állítása szerint nem tárgyalt senkivel, de három nap múlva már a Puskás edzője volt.

„Először is, nagyon bízom benne, hogy nem csak egy kaland lesz a szerepvállalásom a Puskás Akadémiánál. Puskás Ferenc nevét a világon mindenhol ismerik és tisztelik, az Aranycsapat csatára játékosként és edzőként is példakép számomra, és úgy gondolom, minden magyar számára. Megtisztelő, hogy rám gondoltak annál a klubnál, amelynek nevében a magyar legenda szerepel, és amely továbbviszi a szellemiségét” – mondta Pintér, aki szerint pár nap, pár óra tárgyalás kellett csak az egyezséghez” – mondta Pintér, aki az NB I ötödik helyéről az NB II-be szerződött.

A Mezőkövesdhez Tomiszlav Szivics érkezett, de nem vált be a közös munka, kilenc meccsből csak egyet nyer meg vele a Kövesd, amely a 10. helyig zuhant. Az utolsó négy meccsen már Radványi Miklós ült a kispadon, vele már csak egyszer kapott ki a csapat, amely végül a kilencedik helyen végzett.

A csapat legszebb évei és Kuttor kétmilliós nyilatkozata

A Kövesd Radványival kezdte meg a következő szezont, két forduló után vezette is a tabellát, de a jó kezdést gyors visszaesés követte, a kilencedik fordulóban már a kieső helyen volt a csapat. Hiába mentette meg a csapatot Szivics távozása után, mennie kellett és a csapat egy zöldfülű edzőnek, Kuttor Attilának adott lehetőséget, aki eddig jobbára csak fiatalokkal dolgozott.

Kuttor meghálálta a bizalmat és a legszebb korszaka kezdődött vele a Mezőkövesdnek. A játékosként az MTK-val bajnok Kuttor majdnem pontosan három évig vezette a Mezőkövesdet, első szezonjában a 11. helyen átvett csapatot behozta a nyolcadik helyre, majd jött egy nyugodt év, amilyenre még nem volt példa az NB I-ben, ugyanis nem váltott edzőt a Mezőkövesd. Oka sem volt rá a vezetőségnek, hiszen Kuttorral jöttek az elvárt eredmények. Nem brillírozott vele a csapat, de mindig nyertek annyi meccset, hogy veszélyzóna fölött maradjanak, az utolsó körökben pedig nagyon sokat ért a későbbi kiesők, az MTK és a Haladás elleni sikerek. A Mezőkövesd úgy lett hatodik, hogy a bajnoki címtől 30, a kieséstől viszont csak 10 pont választotta el.

Kuttor második teljes szezonja volt a Mezőkövesd csúcspontja a NB I-ben. Kuttorék az első 14 körben csak kétszer kaptak ki, a csapat pedig szinte végig a dobogón volt. Ki lehet emelni abból a csapatból Szappanos Pétert, Guzmics Richárdot, Silye Eriket, Berecz Zsombort, Cseri Tamást, Zivzivadzét, a szezon fénypontja pedig az volt, amikor februárban 3-0-ra verte a Mezőkövesd a Rebrov-féle Ferencvárost.

Ha valamelyik csapatnak, akkor a Kövesdnek nagyon rosszul jött a koronavírus miatti leállás, az újrakezdés utáni nyolc meccsből csak egyet nyert meg a csapat, Kuttor pedig nagyon kiakadt egy Debrecen elleni meccs miatt.

Kuttor a fenti nyilatkozat miatt kétmilliós büntetést kapott, de ez a csapatán már nem segített, ami a botrányos sorozat után is csak a negyedik helyre csúszott le, de így pont lemaradt a nemzetközi porondról. És nem csak emiatt, hanem azért is, mert júniusban elbukta a csapat története első és eddig egyetlen Magyar-kupa döntőjét a Puskás Arénában a Honvéd ellen 2-1-re. Az a vereség azért is volt fájó, mert a közvélemény a Mezőkövesdet tartotta esélyesebbnek.

Azóta ugyanazok a nevek forognak

Kuttor Attila lendülete 2020 novemberéig tartott ki, amikor az utolsó helyre süllyedt a Kövesd, ezért lépni kellett. Kuttort elküldték és visszahozták Pintért, akivel később egy hosszú veretlenségi sorozatba kezdett a csapat, a kiesés réme nem fenyegetett, nyolcadik helyre hozta be a csapatot. A vírushelyzet alapjaiban rengette meg a klub költségvetését, ugyanis a legnagyobb támogató, a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő nehéz időszakot élt át, így érthető, hogy a bevételekből jóval kevesebb jutott az NB I-es együttesre. A visszafogott költségvetés kihatott a csapat teljesítményére is, és miután Tállai András klubelnök menesztette Kuttor Attilát, a korábbi edzőt és barátját Pintér Attilát hívta segíteni, s a szakember az első szóra igent mondott. Csodát nem ígért, azt igen, hogy benn tartja a csapatot az élvonalban - és tartotta is a szavát. Pintér is elmondta, hogy nehéz idény vár a Mezőkövesdre. Első lépésben megszabadult a vezetőség a gyengébb légiósoktól, s megpróbált minőségi labdarúgókat szerződtetni, kevés sikerrel.

Mindennek vége, padlón, gyepen és az NB I-en kívül a Mezőkövesd

Fotó: Czeglédi Zsolt - MTI

„Valamivel több mint ötéve kerültem az akkor még második vonalban szereplő csapat élére, és az akkor ötödik helyen álló együttest az élvonalba vezettem, majd öt pontra a harmadik helytől adtam át a csapatot. A kapcsolat nem szakadt meg, amikor bajba kerültek a kövesdiek és segítséget kértek tőlem, korábbi játékostársamat, Radványi Miklóst ajánlottam, aki bent is tartotta a Mezőkövesdet az NB I-ben. Majd eljött a pillanat amikor újra megkerestek, tavaly a tizedik forduló után nyolc ponttal az utolsó helyen állt az együttes, s aztán hatalmas fordulat következett. Nemzetközi szinten is jegyzett tizenhárom meccses veretlenségi sorozatot produkálva, öt ponttal lemaradva az ötödik helytől fejeztük be a bajnokságot. Most ismét változás történt a Mezőkövesd és az én életemben: most is öt pontra vagyunk a harmadik helyezéstől, ám megszakad a közös munka. Azt gondolom, mindkét fél szempontjából a legjobb megoldás született" - mondta a távozásakor Pintér, aki egy évet sem töltött a kispadon második kinevezése után.

Pintért Supka Attila váltotta a kispadon, de folyamatosan csúszott vissza a Mezőkövesd, de a bajnokságnak hamarabb vége lett, minthogy kieshetett volna, így két ponttal az MTK előtt a 10. helyen végzett a csapat. A következő szezont pocsékul kezdte a Mezőkövesd és láss csodát, egyszerre rúgta ki a Kövesd Supkát, a Vasas pedig Kuttor Attilát. Egy héttel később nem is történhetett más, mint az, hogy a Kövesd bejelenti Kuttort. Az új seprű jól sepert, a Mezőkövesd új lendületet vett és egészen a hatodik helyig repítette a csapatot az ismerős tréner. Ehhez kellett az is, hogy Sztefan Drazsics élete formájában játsszon, ugyanis 16 góllal zárta a szezont.

Kuttor lendülete egy szezonon át tartott ki a második kövesdi időszakában

Fotó: Toth Milan

Az idei szezonban valami megtört Mezőkövesden, ugyanis Kutorral 20 forduló alatt csak négy meccset nyert a csapat. A vezetőség a semmiből rántotta elő a vándormadár Milan Milanovicot, aki nem tudott csodát tenni. Nyolc meccs alatt egy győzelmet tud felmutatni, amivel még mindig utolsó a Mezőkövesd, s vasárnap Kecskeméten kiesett az NB I-ből.

A nagy kérdés most az, hogy lesz-e visszatérés a következő pár évben.