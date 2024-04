A találkozót meglepő felállásban kezdte a kövesd, ugyanis az NB I egyik legjobb kapusa, a pletykák szerint Újpestre tartó Riccardo Piscitelli a keretbe sem került be, míg a házigólkirály Sztefan Drazsics pedig csak kispadon volt. Ennek ellenére jól kezdett a borsodi csapat, amely a 32. percben gólra is váltotta sokadik helyzetét. Bőle Lukács bal oldali szabadrúgására Szalai József robbant be, aki egy látványos csukafejessel a bal felső sarokba fejelt (0-1).

A bekapott gólt után átvette az irányítást a Kecskemét, a 39. percben pedig jött is az egyenlítés. Helmich Pál kényszerítőzött Lukács Dániellel, majd a 19 éves középpályás hét méterről a kapu bal oldalába tekert (1-1).