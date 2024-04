Botka Endre saját elmondása szerint is nehéz időszakon van túl, hiszen nem volt ott Marco Rossi keretében a válogatott legutóbbi két meccsén, és a Fradi legutóbbi bajnokiját is kihagyta. A Magyar Kupában csapatkapitányként tért vissza, és győzelemre is vezette a Fradit a Diósgyőr ellen.

Botka Endre a Magyar Kupa szerdai negyeddöntőjében újra pályán volt, méghozzá csapatkapitányként lépett ki a pályára Miskolcon, csapata pedig 2-0-ra nyert. A 29 éves hátvéd a lefújás után a Magyar Nemzetnek nyilatkozott. Botka Endre érzi a támogatást

Fotó: Csudai Sándor - Origo

„Kifejezetten kellett nekem ez a siker, és az, hogy csapatkapitányként is számítottak rám, nem tagadom, egy nehezebb időszakon vagyok túl. Nagyon jólesik, hogy érzem a klubon és az egész csapaton azt, hogy támogatnak, mellettem állnak ebben a helyzetben" – mondta Botka, akinek egyértelmű célja, hogy a következő kerethirdetéskor már ott legyen a neve a névsorban. A Fradi védője kicsi odaszúrt az ellenfélnek is, hiszen azt mondta, „sokkal nagyobb ellenállásra, hajtásra számítottam a Diósgyőrtől". Sikerével a Fradi már a legjobb négy között van, csakúgy, mint a Kisvárda és a Paks, csütörtökön csatlakozhat hozzájuk a Nyíregyháza és a Kecskemét párharcának győztese.