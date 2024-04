A hét elején több hiteles forrás is arról számolt be, hogy A Sky Germany kedden arról számolt be, hogy Rúben Amorim már szóbeli megállapodást kötött a Premier League-ben szereplő Liverpoolal. A sajtóértesüléseket a Liverpool vezetősége határozottan cáfolta, most pedig a portugál edző és azt állítja, hogy senkivel sem tárgyalt az angol csapat részéről.

Nem találkoztam senkivel a Liverpooltól semmilyen interjú céljából, és nincs megállapodás, ez nem igaz!