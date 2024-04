A manchesteriek csütörtök este a Chelsea ellen léptek pályára és hiába álltak fel, sőt fordítottak is 0-2-ről, végül a Chelsea 4-3-ra nyerni tudott. A meccsen több rekord is megdőlt, ugyanis a hosszabbításban volt szinte minden, ami lehetett. Cole Palmer győztes gólja, ami mesterhármast ért neki, 100 perc és 39 másodpercnél érkezett, ami a legkésőbbi győztes gólnak számít a PL-ben. Olyan sem fordult még elő, hogy egy csapat 99 perc és 17 másodperc játékidő után még vezetett, mégis kikapott, de a Manchester United ezt a bravúrt is bemutatta.

Csak a fejüket foghatták a manchesteri focisták

Fotó: Glyn KIRK / AFP