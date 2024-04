A Ripost szúrta ki, hogy negyedórával a rendes játékidő vége előtt a hazai kapu mögötti vendégszektorba - egyelőre nem tudni, miért - betörtek a biztonsági szolgálat emberei. Könnygázt is használtak, a kispesti drukkerek többsége lemenekült a lelátóról. Nem sokkal később aztán néhány kispesti drukker ellentámadásba kezdett. Elzavarták a sárgamellényeseket, sőt, a pálya sarkára is betörve, a szögletzászlót is kitépve bekergették őket az oldallelátó kerítése mögé.

A lap beszámolója szerint a botrányos jelenetek nagyjából tíz percig tartottak, utána csillapodtak a kedélyek és a felháborodott vendégszurkolók visszamentek a helyükre.

Óriási balhé tört ki a Honvéd meccsén

Fotó: YouTube/@budapesthonvedfc

A mérkőzésről a YouTube-on élő közvetítés volt, ám a videót percekkel cikkünk kiadása előtt annak tulajdonosa eltüntette a videómegosztóról. A balhéról azonban a Csakfoci.hu megosztott két videót is, amelyeken jól látható, hogy az egyik őr nekifutásból belerúg az egyik szurkolóba. A kispesti drukkerek összecsapását a biztonsági emberekkel ITT és ITT tekintheti meg.

Merkantil Bank Liga NB II, 30. forduló:

Kazinzbarcika - Budapest Honvéd 1-0 (0-0)