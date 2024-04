Négy forduló van hátra a labdarúgó OTP Bank Liga 2023-24-es szezonjának küzdelmeiből. Az élvonalbeli magyar foci bajnoki címe már eldőlt, ahogy az egyik kieső is megvan, és a Kisvárda bennmaradására is már csak matematikai esély van. Így aztán a legnagyobb csata a dobogóért és a nemzetközi kupaszereplésért zajlik az NB I-ben, méghozzá hat csapat között. A két hónapja még a bajnoki címért küzdő Paksi FC borzalmas formában van, akárcsak az előző két idény hajrájában. A Fehérvár FC már meg is előzte, és mellette a Puskás Akadémia FC, lassan pedig az MTK Budapest FC, a Debreceni VSC és a Diósgyőri VTK is fenyegeti Bognár György csapatát. Milyen reményei vannak még a Paks és a riválisok szurkolóinak az idény hátrelévő részében? A cikkünkben ezt vizsgáltuk meg.

A szezon kezdete előtt kevesen gondolták volna, hogy a Paks akár csak egyetlen forduló végén is vezetni fogja a magyar NB I-et. Ám végül nem csupán egy ilyen játéknap volt, hanem még a 20. forduló után is a Paksi FC állt az OTP Bank Liga tabellájának élén. Ekkor Bognár György csapatának 43, a Ferencvárosnak 42 pontja volt, mögöttük a Fehérvár 36, a negyedik Puskás Akadémia pedig 31 ponttal állt. Február közepén aztán jött egy Zalaegerszeg elleni hazai 4-3-as vereség, és a Fradi átvette a vezetést, de a Paks nem omlott össze és a következő két bajnokiját ismét megnyerte. Március 10-én a tolnai együttes úgy vágott neki a DVSC elleni meccsnek, hogy 15 győzelemmel, 4 döntetlennel és 4 vereséggel állva az NB I bajnoki címéért harcol, és Bognár György Paks város hőse lehet. Ám jött a magyar labdarúgás történetének egyik legnagyobb fordulata (talán csak a 2000-01-es szezonban az alapszakaszgyőztesként a rájátszásban a másodosztályba kiesett Lombard FC Tatabánya vetekszik vele az elmúlt évtizedekből), és most, másfél hónappal később már a dobogónak és az európai kupaszereplés kivívásának is örülnének a tolnai klub szurkolói. Bognár György irányításával a Paks tavaly az utolsó fordulókban bukta el a dobogót - idén is így lesz?

Fotó: Csudai Sándor - Origo Az elmúlt hat fordulóban a Paksi FC előbb döntetlent játszott a Debrecennel, majd azóta sorozatban sorozatban 5 vereséget szenvedett. A DVTK és a Fradi otthonában, valamint odahaza a Fehérvár és az Újpest ellen egygólos vereség lett a vége, legutóbb pedig a Paks Puskás Akadémia elleni, felcsúti meccse 5-0-s hazai kiütéssel zárult. Ebben az időszakban két győzelmet is aratott Bognár György csapata, ugyanis a Magyar Kupa negyeddöntőjéből, majd kedden az elődöntőjéből is továbbjutott – könnyen lehet, hogy ez maradt mentőövnek a klub számára az idényben. Hogyan alakulhat a Paks további sorsa? A Paks a 2006-07-es szezonban szerepelt először az NB I-ben, azóta pedig leginkább a középmezőnyben zárták a bajnokságokat. A kiesés reálisan csak 2010-ben és 2020-ban fenyegette a tolnaiakat, a dobogóra pedig idáig egyszer értek oda, még 2011-ben. Abban az idényben az NB I ezüstérme mellett a Ligakupát is megnyerte a Paksi FC, így magasan az az eddigi legsikeresebb szezonja a csapatnak. Pedig az elmúlt két évben is hasonlóan közel volt a dobogóhoz, mint idén, de mindkétszer szörnyen zárta a szezont. A 2021-22-es idényben az utolsó 4 meccsen csupán 2 pontot szerzett, így a 4.-ről a 6. helyre esett vissza. Egy évre rá aztán az utolsó 4 fordulóban szintén két döntetlen és két vereség volt a Paks mérlege, ezáltal noha a 31. forduló után még 3. helyen állt, végül az 5. pozícióban zárt. Ráadásul mindkétszer Bognár György ült a kispadon, hiszen előbb 2020 szeptemberétől egyenesen a 2021-22-es idény végéig volt ő a vezetőedző, majd 2023 februárjában ismét ő érkezett vissza Waltner Róbert helyére, és azóta megint ő irányítja a csapatot.

A Paks a Kisvárda elleni sikerével három éven belül a második kupadöntőjébe jutott

Fotó: MTI/Kovács Tamás 2022-ben a Paks szezonját némileg megmentette a Magyar Kupa fináléjába jutás, ám ott 3-0-ra győzött ellene a Ferencváros. Nagyon hasonló a helyzet idén is. A 2.-ról akár a 7. helyig is visszaeshet Bognár György csapata az OTP Bank Liga tabelláján, de ott van a kupadöntőben – ahol ismételten a Fradi lesz az ellenfél a Puskás Arénában, május 15-én. Márpedig könnyen lehet, hogy egy ottani bravúrgyőzelem jelentené mégis a legnagyobb esélyt, hogy a 2011-12-es Európa-liga-selejtező után ismét a nemzetközi kupában induljon el a Tolna vármegyei együttes. Ennek vizsgálatához lássuk, a dobogóért harcoló csapatok jelenleg hogy állnak a 2-7. helyen, és melyikükre milyen ellenfelek várnak az NB I utolsó négy fordulójában! csapat \ forduló 30. 31. 32. 33. Fehérvár (50 pont) Kisvárda (idegenben) MTK (otthon) Debrecen (i) Diósgyőr (o) Paks (50) Mezőkövesd (o) Kecskemét (i) Zalaegerszeg (i) Kisvárda (o) Puskás Akadémia (46) Zalaegerszeg (i) Kisvárda (o) MTK (i) Debrecen (o) MTK Budapest (43) Ferencváros (o) Fehérvár (i) Puskás Akadémia (o) Mezőkövesd (i) Debrecen (42) Újpest (o) Ferencváros (i) Fehérvár (o) Puskás Akadémia (i) Diósgyőr (40) Kecskemét (o) Újpest (i) Ferencváros (o) Fehérvár (i) Azáltal, hogy Ferencváros-Paks döntőt rendeznek a Magyar Kupában, eldőlt, hogy a Paks már az NB I negyedik helyének elérésével is elindulhat Európában. Ugyanis amennyiben a tolnai gárda megnyerné a finálét, úgy az Európa-liga selejtezőiben indulna el, ám ha a Fradi szerezné meg a trófeát, abban az esetben az NB I negyedik helyezettje is ott lenne a Konferencia-liga selejtezőjében. E szempontból is nagy tétje van az OTP Bank Liga végső sorrendjének. A utolsó négy fordulóban a helyezési számok alapján a Paksnak van a legkönnyebb sorsolása, hiszen egyik közvetlen riválissal és a Ferencvárossal sem csap már össze. Szombaton a már kiesett Mezőkövesd csapatát fogadja Bognár György együttese, majd jön három olyan meccs, amelynek akkor már minden bizonnyal szintén nem lesz tétje az ellenfél (Kecskemét, Zalaegerszeg és Kisvárda) számára. Ezért aztán különösen nagy bukás lenne a tolnaiak számára, ha ilyen sorsolás mellett, négypontos előnyből megint lemaradnának a dobogóról – még ha Bognár még az őszi szezon végén is azt mondta, hogy a bennmaradás a cél, utalva arra, hogy az akkori első hely ellenére sincsenek vérmes reményei.

A Paks másfél hónapja még a bajnoki címért harcolt a Fradival, most a dobogóért küzd

Fotó: Csudai Sándor - Origo „Mondhatjuk, hogy élményszámba megy, hogy magyar játékosokkal első egy csapat, na de az is, hogy magyar edzővel. Az öltözőben egyébként szóba sem kerül, hogy vezetjük a bajnokságot. Nincsenek ezek a játékosok elszállva maguktól, és én is figyelek arra, hogy én se legyek elszállva. Magas polcra tettük a Paksot, tavasszal mindenki minket akar majd legyőzni – nyilatkozta Bognár György a Ferencváros 3-2-es, decemberi legyőzése után, a 16. fordulót követően. – A céljaink nem változtak, mindig a következő mérkőzésre koncentrálunk. Ezzel a győzelemmel bennmaradtunk. Hát 34 ponttal már csak benn lehet maradni az élvonalban, nem igaz?" Bognár György nem tévedett: bennmaradtak. Ugyanakkor az elmúlt 13 meccsén 16, az elmúlt 10 találkozóján pedig csupán 10 pontot szerzett a Paks, ez ezt a két időszakot figyelve pedig egyaránt az egyik legrosszabb. A Fradi elleni győzelem óta eltelt 13 fordulóban csupán a Kisvárda (14), az Újpest (13) és a Mezőkövesd (6) szerzett kevesebb pontot, a Fradi viszont például 35-öt gyűjtött össze e 13 meccsén. Ha a legutóbbi tíz fordulót tekintjük, akkor viszont csak a mezőkövesdieknek volt rosszabb mérlege a paksiakénál. Kik lehetnek a 2023-24-es magyar NB I-es dobogósai? Ahogy már említettük, a Paks pontelőnnyel áll a negyedik felcsútiak előtt, és papíron a legkönnyebb a sorsolása, ám a formája miatt erősen kérdéses, hogy meg tudja-e tartani az érmes pozíciót Bognár György csapata, pláne hogy még egy Magyar Kupa-döntő is van a programban. Ami a közvetlen riválisokat illeti, a három közvetlen vetélytárs közül a Puskás Akadémia és a Fehérvár 5-5, az MTK pedig 6 bajnoki óta veretlen, így mindannyian kiváló formában léptek be a szezon hajrájába.

A Fehérvár szurkolói a rémes szezonkezdet óta elégedettek lehetnek

Fotó: fehervarfc.hu A szezont három vereséggel kezdő Fehérvárnak a 22. és a 24. forduló között is volt sorozatban három pont nélkül záruló meccse, de a dobogós helyét így is már a 15. forduló óta őrzi, és a legutóbbi hétvégén a második helyre lépett fel a tabellán. Bartosz Grzelak csapata ugyanúgy 15-5-9-es mérleggel áll, mint a Paks, és hozzá hasonlóan már nem csap össze sem a Ferencvárossal, sem a Puskás Akadémiával. Vasárnap a Kisvárda otthonában lépnek pályára a székesfehérváriak, ahol egy győzelemmel végleg kiejthetik a riválisukat a másodosztályba, majd három rivális következik. Az MTK és a Debrecen elleni pontszerzés esetén pedig az sem kizárt, hogy az utolsó fordulóban már az ezüstérem biztos tudatában zárhatja a szezont a Vidi hazai pályán, a Diósgyőr ellen. A Puskás Akadémia "kapja" az ellenfeleit a Fehérvártól, így nem véletlen, hogy a Kisvárda-MTK-Debrecen trióval Hornyák Zsolt együttese is összecsap még. Rajtuk kívül még éppen pénteken este, a Zalaegerszeg lesz az ellenfél, aki egy győzelemmel biztosítaná be a bennmaradását, de a bombaformába lendülő felcsútiak éppen a Paks kiütésével hangolódtak a találkozóra, így nem lesz egyszerű a zalaiak dolga. A Puskás Akadémia tavaly három dobogós hely után szorult le az OTP Bank Liga érmes helyezéseiről, de ha kitart a jó forma, és az előttük álló kettősből valaki bizonytalankodik, akkor az előző évi negyedik pozíció után visszatérhet a pódiumra a csapat. Hornyák Zsolt vezetésével ismét a dobogóért harcolt a Puskás Akadémia

Nem tűnik nagy merészségnek kijelenteni, hogy a maradék három együttesnek legfeljebb matematikai esélyei vannak a dobogóra, ráadásul a hétvégi fordulóban akár mindhárom teljesen el is veszítheti azt. Az MTK, a DVSC és a DVTK egyaránt összecsap még a Fradival és a Fehérvárral, márpedig mindegyiküknek szinte hibátlan teljesítményt kéne nyújtania az érem, de talán még az európai kupaszereplés kiharcolásához is. Ám a negyedik pozíció már jóval reálisabb lehetőség a trió számára, ugyanis az csak akkor nem ér Konferencia-liga-selejtezős indulást, ha a Paks nyeri a Magyar Kupát, de ezzel együtt a tolnaiak a negyedik helynél hátrébb zárnak. Ezt a küzdelmet pedig az MTK várja a legkedvezőbb helyzetből az aktuális 5-7. helyezettek közül, hiszen pontelőnyből indul, és még a Mezőkövesddel is összecsap. Így aztán a május 11-12-ei hétvégén esedékes MTK-Puskás Akadémia mérkőzés győztese jó eséllyel készülhet nyár végén egy európai kupapárharcra. A leendő ellenfeleket figyelembe véve tehát a Paks tűnik a legesélyesebbnek az NB I idei ezüstérmére, ám a formát tekintve Bognár György együttesének még az esetleges dobogóért is nagyot kell harcolnia, ráadásul adott esetben még a nemzetközi kupaindulásról is lemaradhat, ha tovább folytatja a borzalmas sorozatát. Persze, néhány hét múlva talán már a Paks történetének legeredményesebb szezonjáról beszélhetünk egy Magyar Kupa-trófea, egy NB I-es második hely és klubtörténeti pontrekord után. Ám jelenleg Székesfehérváron és Felcsúton a paksiaknál is jobban, joggal bízhatnak az éremben, és még inkább az európai kupaindulásban a reménykedő szurkolók.