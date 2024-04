Bizonyára sokan emlékeznek még, mekkora balhé lett belőle, amikor a török Süper Lig rangadóján a Trabzonspor huligánjai a pályán támadtak rá a Fenerbahce játékosaira. Akkor az isztambuli csapat focistái felvették a kesztyűt, és többen is keményen odacsaptak a drukkereknek. Most Porguliában játszódott le egy hasonló jelenet.

A 18 csapatos élvonalban a kiesés ellen már alighanem reménytelenül küzdő Chaves az utolsó szalmaszálak egyikébe kapaszkodó Estorilt látta vendégül vasárnap délután. A hazai csapat hiába vezetett 1-0-ra, a második félidőben fordítottak a vendégek, amit a lefújáshoz közeledve egyre nehezebben viseltek a hazaiak, akik közül a 93. percben többen is a pályára rohantak, egyikük rá is támadt az Estoril brazil kapusára, Marcelo Carnéra. Aki azonban nem volt reste megvédeni magát, és még segítsége is akadt portugál csapattársa, a védő Pedro Alvaro személyében.