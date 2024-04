Sztárbíró a pácban

Kovács István személye nem először osztja meg a labdarúgás kedvelőit. Már a 2022-es katari vb-n is a középpontba került. Ő volt az a bíró, aki egyetlen meccset sem vezethetett, ellenben 8 mérkőzésen is betöltötte a 4. játékvezető nem éppen hálás szerepét. Miközben az UEFA egyértelműen a legjobb bírók közé emelte (nála több BL-meccset ebben a szezonban senki sem vezetett), tevékenysége nagyon megosztó. Nemcsak a nemzetközi meccseken, hanem Romániában is.