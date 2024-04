Telt ház várható Diósgyőrben

Fotó: Csudai Sándor / Origo

Vladimir Radenkovics és Dejan Stankovics is nagyon várja a meccset

"Azt szeretném látni a srácokon, hogy mindenki maximálisan komolyan veszi ezt a sorozatot is. Sportemberek vagyunk, szeretnénk itt is nyerni. Az FTC sok szempontból kiemelkedik a magyar mezőnyből, biztos vagyok benne, hogy Diósgyőrbe is a továbbjutás vágyával érkeznek. A legutóbbi bajnoki fordulókban láthattuk, hogy milyen kiváló formában játszanak, és ellenünk is biztosan motiváltan lépnek pályára, hogy megmutassák, milyen focit tudnak játszani. Az FTC kerete rendkívül erős, nem okoz számukra gondot, hogy vasárnap bajnoki Mezőkövesden, szerdán kupameccs Diósgyőrben, szombaton pedig bajnoki csúcsrangadó otthon a Paks ellen. Biztos vagyok benne, hogy ellenünk a lehető legerősebb csapattal állnak fel" - mondta a klub honlapjának a Diósgyőr edzője, Vladimir Radenkovics, aki az ellenfél edzőjéről is ejtett pár szót, az előző idényben Vladimir Radenkovics és Dejan Stankovics ugyanis együtt dolgozott az FK Crvena zvezda csapatánál.

"A közös munkát követően is jó viszonyban maradtunk Dejan Stankoviccsal, ami persze semmit nem jelent majd szerda este. Akkor az ellenfél csapatának az edzője lesz, akiket le akarunk győzni. Megadjuk neki a tiszteletet, de mindent megteszünk azért, hogy mi jussunk a következő körbe.