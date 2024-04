a Bayern továbbjutás esetére ugyanennyit ígért focistáinak, csak éppen nyugatnémet márkában, és fejenként.

Abból bizony sok rocklemezt és farmert vehettek a németek, nálunk meg ilyen dolgok úgysem voltak.

Létezett viszont futball, és ekkora különbség azért nem volt az Újpesti Dózsa és a Bayern München között. Mert ne felejtsük, utóbbi akkor még "csak" négy német bajnoki címet tudott felmutatni, valamint egy KEK-győzelmet.

1974 tavaszán a Bayern még korántsem rendelkezett olyan eredménysorral, mint manapság

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP / dpa Picture-Alliance via AFP/picture alliance / SVEN SIMON

Az Újpest vezetőedzőjének, Várhidi Pálnak a dolgát sajnos sok dolog nehezítette. Biztosan nem számíthatott a csatársorban Dunai Antalra és Nagy Lászlóra, a védelemben a néhány napja elhunyt, posztját szinte forradalmasító Juhász Péterre, továbbá a szintén válogatott Kolár Endrére. Nemcsak két kiváló góllövő hiányzott, hanem Gerd Müller és Uli Hoeness megállítására képes két szélsővédő is.

Várhidi ezt mondta az ellenfélről:

Tudjuk, hogy négy hátvéddel játszanak, előttük két fedezet helyezkedik el, aztán lépcsőzetesen előre haladván, három újabb játékos szűri meg az ellenfél támadásait, majd gyors felfejlődés közben megjátsszák az előretolt Hoenesst, aki jobbra-balra higanyszerűen elmozog, megtartja a labdát, bevárja a többieket vagy egyedül fejezi be a támadásokat.

A bökkenő az, hogy nemcsak Beckenbauer és Müller kikapcsolására kell figyelnünk, hanem Hoenessre is, Schwarzenbeckre is, aki a válogatott Breitnerrel együtt szélvészgyorsan előretör, de említhetném a kitűnő Torstenssont is. És ugyebár hat játékos kikapcsolása nem könnyű dolog. Annyit mondhatok: mi diktáljuk majd a tempót, s talán a Bayernnek is gondot okoz a mieink semlegesítése. Bizakodó, de nem elvakult vagyok. A Bayern jobb csapat, sok klasszis alkotja, de a mi együttesünk se lebecsülendő. Feltétlenül győzelmet várok, 2-0-át remélek. Ha ez sikerülne, az azt jelentené, hogy Münchenben 1-3-mal is továbbjutnánk".

Mai ésszel felfoghatatlan, de tényleg nem a levegőbe beszélt a mester, amikor azt mondta, hogy a Bayern kiütésével a döntőbe kerülhet a magyar csapat a bajnokok vetélkedésében.

A müncheni sztárok csak a magyar ételekől féltek

A Bayern egyébként a BEK-elődöntő előtti szombaton nem túl meggyőző teljesítménnyel döntetlent játszott a Bundesligában a Kaiserslautern ellen. Ezt követően vasárnapra pihenőt kaptak a játékosok, majd hétfőn könnyed mozgás szerepelt a programban, aztán nem tértek haza, hanem az utazás előtti éjszakát egy Bad Weissee-nél található hotelben töltötték.

Kedden délben indultak különrepülővel, és még szakácsot is hoztak magukkal.

Ezt meglehetősen gúnyosan kommentálta a német sajtó, megemlítve, hogyha a nem sokkal korábban Budapesten járt német külügyminiszternek (hamarosan államelnöknek), Walter Scheel-nek jó volt a világhírű magyar konyha, akkor talán Beckenbaueréknek sem ártana meg. Ám a Bayern akkori vezetése, élén Wilhelm Neudecker elnökkel

annyira rettegett a vasfüggönyön túli világtól,

hogy a sorozat második fordulójában a csapat az UEFA előírásai ellenére csak a mérkőzés előtt néhány órával érkezett Drezdába. A negyeddöntő szófiai mérkőzése alkalmával szintén csak saját ételt ehettek a focisták.

A Gerd Müller mellett álló ex-elnök, Wilhelm Neudecker annyira félt a kommunizmustól, hogy játékosai Kelet-Európában csak sokszorosan ellenőrzött ételt ehettek

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP / dpa Picture-Alliance via AFP/picture alliance / SvenSimon

Udo Lattek, a csapat fiatal edzője csak a szakmával foglalkozott. Megnézett egy felvételt az Újpestről (ez akkoriban nem volt könnyen kivitelezhető dolog, mert még nem léteztek hordozható kézikamerák), majd ezt mondta a német újságíróknak:

Az Újpesti Dózsa kiváló együttes, elsősorban a gyors támadások mestere. Igaz, hogy közben szükségük van egy-egy kis pihenőre, de ez már más kérdés. Nekünk mindenesetre erre kell felkészülnünk. A budapesti szoros mérkőzés után Münchenben biztosan továbbjutunk, és végre valóra váltjuk régi álmunkat: megszerezzük a BEK trófeát.

Ez a "szoros mérkőzés" kitétel egyébként azokban az időkben gyakran előkerült a nemzetközi kupameccsek kapcsán a jobb nyugati csapatoknál. Gyakran suttogtak arról, hogy ha idegenben kezdenek, akkor nem szívesen döntik el a továbbjutást ott, mert akkor lényegesen kisebb az érdeklődés a hazai meccs iránt, így szolidabb a jegybevétel. Mai ésszel ez furcsán hangzik, mert manapság Európa szinte minden komoly tétmeccsére elképesztően nehéz jegyet venni. Az "üldözési mániás" elnök, Wilhelm Neudecker ennek megfelelően azt mondta, hogy az 1-1-el lenne leginkább elégedett.

A focistákon kívül a Bayern naggyá válása nekik is köszönhető: Udo Lattek vezetőedző (balról) és a menedzser, Robert Schwan

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP / dpa Picture-Alliance via AFP/picture alliance / SvenSimon

Egyébként a német játékosok nevén túl az újpestiek is tudtak ezt-azt az ellenfélről. Jó viszonyban volt a csapat az Austria Wiennel, és mivel az osztrákok játszottak egy felkészülési meccset a Bayernnel,

annak a felvételét levetítették az illetékesek a felkészülés során.

Abból - ha mást nem is - legalább az ellenfeleik arcát megismerhették a magyarok. Egyébként Schumann János, a tartalékok edzője megtekintette Münchenben a Lautern elleni bajnokit, és abból már le lehetett vonni komolyabb következtetéseket.

Az évszázad kupameccse

Ilyen előzmények után futottak ki a pályára a csapatok 1974. április 10-én, este hatkor, ideális fociidőben a Népstadionban.

Újpesti Dózsa – Bayern München 1-1 (0-0) Népstadion, 80 000 néző. Vezette Gonella (Lops, Branzoni), mindhárom olasz. Újpesti Dózsa: Szentmihályi — Noskó, Harsányi, Horváth, Kellner — Dunai III., Tóth — Fekete, Bene, Fazekas, Zámbó. Bayern München: Mayer — Beckenbauer — Breitner, Zobel, Schwarzenbeck, Hansen — Roth (Dürnberger az 52. percben.) Kappelmann — Torstensson, Müller, Hoeness. Góllövő: Torstensson a 65. percben, Fazekas a 82. percben.

Nekem volt szerencsém fekete-fehér, szellemképes televízión látni annak idején a mérkőzést, és most 50 év elteltével újra végignéztem annak felvételét. Mai szemmel nagyon érdekes!

Az elmúlt évek tiki-takájához, tili-tolijához szokott idegrendszerem szinte teljesen kikészült a 90 perc végére. A bruttó játékidő szinte nettó volt, olyan rohanást produkáltak a csapatok, hogy ezt nézni is fárasztó.

Semmi fetrengés, vacakolás, időlopás, csak gyors passzok, remek szólók, nagyszerű cselek, és hosszú átadások.

A manapság 16-18 ember által megszállt középpálya csak azért volt, mert valamin át kellett jutni (3-4 másodperc alatt) az egyik kapu előteréből a másikba. Olyan feleslegesnek tartották a focisták ezt a részt, amilyen felesleges kézilabdában, vagy jégkorongban is. Ha mérték volna a későbbi sportigazgató-menedzser-elnök, Uli Hoeness által (futásban) megtett távolságot, bizonyára a mai statisztikusok is csettintenének. A mindenki által lesipuskásként számontartott Gerd Müller számtalan alkalommal indult saját térfelének közepéről, akárcsak

"magyar megfelelője" a szintén világsztár, Bene Ferenc.

Amint valaki meglátta a kaput, már lőtt is, a kapusok a megszerzett labdát azonnal játékba hozták. Nem labdabirtoklásra törekedtek a csapatok, hanem focizásra. Nem a másik játékát akarták tönkre tenni, hanem a sajátjukat játszani. Éltek, és hagyták élni az ellenfelüket.

A németek Bene Ferenctől tartottak legjobban

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP / dpa Picture-Alliance via AFP/Verwendung weltweit

A második félidő feléhez közelítve a csereként beállt Bernd Dürnberger kb. 80 méteres, őrült tempójú szólója után a Dózsa kapuja elé kanyarította a labdát, melyet Szentmihályi Antal Cony Torstensson elé ejtett, és a svéd vezetést szerzett a sztárcsapatnak. A dán Johnny Hansen mellett csak ő nem volt német a Bayernben, a Dózsa pedig természetesen csak magyar focistákból állt.

A Népstadion eredményjelzőjének kezelője úgy "bosszulta meg" Torstensson gólját, hogy nevét a meccs végéig "Forstensen"-nek olvashatták a jelenlévők.

A vezetés megszerzése után a müncheni csapat eldönthette volna a továbbjutást - Müllernek három nagy helyzete is volt -, de mint már szóba került, ez nem volt érdeke. Sőt, hozta az "elnöki utasítást", az 1-1-et.

Kellner beadása elment Beckenbauer lábai között, és Fazekas László egyenlített.

Az összeesküvés elméletek kedvelői azonnal szándékosságot láttak a "németek császárának" megmozdulásában, de kizárt, hogy a posztján minden idők legjobbjának számító zseni szándékosan engedte volna el a labdát.

A Bayern focistái már a ’70-es években celebek lettek, itt éppen Gerd Müller, Uli Hoeness, Jupp Kapellmann és Franz Beckenbauer lemezre énekel egy dalt

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP / dpa Picture-Alliance via AFP/Verwendung weltweit

Fazekas László ezt mondta a góljáról:

Nagyon jól érkezett elém a labda, habozás nélkül, nagy erővel lőttem, mert észrevettem, hogy Maier elmozdult.

A mérkőzés után a magyar újságírók (nagyságrendekkel kevesebben voltak, mint manapság lennének egy ilyen találkozón) kihasználták a lehetőséget, hogy beszélhetnek a világsztárokkal, így Gerd Müller - kicsit meglepő, de a tények ismeretében logikus - véleményét is megismerhették a magyar olvasók:

Nem voltam elragadtatva attól, ahogy őriztek, várakozáson felül szigorú volt. Ha a helyzeteimnek a kihasználása létkérdés lett volna számunkra, akkor egészen biztos, hogy legalább az egyikből betalálok. Ha az ember minden idegszálával a gólra tör, akkor tud igazából összpontosítani. A vezető gól engem is megnyugtatott.

Gerd Müller csatártársa, Uli Hoeness, aki később sportvezetőként sem nyilatkozott mindig diplomataként, a magyar csapatról is beszélt a meccs után:

Nekem személy szerint Fazekas játéka tetszett. Szerény véleményem szerint például Bene, vagy Horváth egyénileg kiváló labdarúgó, de csapatjátékban messze elmarad a mi csapatunk játékosaitól. Úgy érzem, Münchenben semmi veszély nem fenyegeti a továbbjutásunkat.

Nem veszélyeztette.

A Népstadionból Európa trónjára vezetett a Bayern útja, és azóta is folyamatosan a kontinens élmezőnyébe tartozik

Fotó: AFP / AFP or licensors

A Bayern 3-0-s, magabiztos győzelemmel, 4-1-es összesítéssel jutott döntőbe. Ott nagyon megszenvedett a már akkor is taktikus Atlético Madriddal, 0-0-ás 90 perc után csak a 120. percben sikerült az előrehúzódó Hans-Georg Schwarzenbecknek döntetlenre menteni a finálét. Az akkori szabályok szerint nem 11-es párbaj következett, hanem két nap múlva a felek ugyanabban a stadionban, a brüsszeli Heyselben újra megmérkőztek, és ekkor már érvényesült a papírforma, a Bayern Gerd Müller és Uli Hoeness 2-2 góljával 4-0-ra nyert. Majd a következő két évben újra elhódította a BEK/BL-serleget a bajor rekordbajnok.

