A spanyol válogatottal játékosként világ- és kétszeres Európa-bajnok szakember január végén a Villarrealtól elszenvedett hazai vereséget követően jelentette be, hogy az idény végén távozik posztjáról a hazai 5-3-as vereség után azt mondta, hogy "június 30-án elhagyom a klubot, ezt a döntést az elnökkel és a stábbal együtt hoztam meg". Ezt a döntését változtatta meg.

Xavi elmondta, miért marad mégis

Fotó: Anadolu via AFP/2024 Anadolu

A bajnoki címvédő Barcelona a jelenlegi szezonban hullámzóan teljesít, a La Ligában már 11 pont a hátránya az éllovas Real Madriddal szemben, a Bajnokok Ligájából pedig a negyeddöntőben kiesett.

Xavi arról beszélt, hogy befejezetlen dolga van a Barcelonánál

Ez egy befejezetlen projekt, amin tovább kell dolgoznunk és megvan bennem az erő, hogy ezt megtegyem. Azt hiszem, a klub számára is ez a legjobb döntés. Óriási Barca-drukker vagyok, bízom az elnökben és a klubvezetőkben. A játékosok támogatása is kulcsfontosságú volt, szeretném megköszönni a szeretetüket és a támogatásukat. Sok ember, köztük a játékosaim is segítettek abban, hogy úgy érezzem, még nem végeztünk” – mondta Xavi, aki a távozásának korábbi bejelentésével kapcsolatban azt mondta, ez volt akkor a klub érdeke.

„Azt hiszem, akkor ez szükséges volt a klub miatt. Most lehet úgy tűnik, ez rossz döntés volt, mert most pontosan az ellenkezőjét érzem annak. Feltöltődtem és eltökélt vagyok. A szavamat adtam az elnöknek, hogy folytatom, bármi történjen, de ha ők másképp döntenénk, azt is elfogadom” – tette hozzá Xavi.

Laporta elmondta, előző este beszélgetett Xavival, akin látszódott, mennyire örül, hogy folytathatja a csapattal, a stabilitás pedig most rendkívül fontos a klub számára.



