Nem tetszik, ahogyan több edző is viselkedik manapság az oldalvonal mellett. Ez a cirkuszolás visszatetsző, nem is célravezető, azt pedig értetlenkedve figyelem, amikor hisztérikusan veszekednek a negyedik játékvezetővel, akinek semmi köze nincsen a pályán hozott ítéletekhez, így az egésznek semmi értelme. Ahogyan azt sem tudom értelmezni, hogy a kispadon bárki is sárga, netán piros lapot kap. Próbált volna bárki is így viselkedni az én stábomból, biztosan komoly következménye lett volna. Szurkolói szintű viselkedés ez, Xavinak és másoknak is tudniuk kellene, hogy ők edzők, nem pedig szurkolók, és ehhez illene szabniuk a viselkedésüket.