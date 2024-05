Az El Loco, azaz "Az Őrült" becenévre hallgató, korábban az argentin fociválogatott szövetségi kapitányi posztját is betöltő Marcelo Bielsa tavaly óta irányítja Uruguay labdarúgó-válogatottját, és máris egy példátlan dologra készül az argentin szakember. Sajtóértesülések szerint ugyanis a következő kerethirdetésnél egy amatőr focista is szerepel majd Bielsa szövetségi kapitány listáján, méghozzá Walter Domínguez.

Marcelo Bielsa szövetségi kapitány nem mindennapi döntést hozott: egy amatőr focista is ott lesz az uruguayi keretben

Fotó: ANDER GILLENEA / AFP

Egy amatőr focista, Walter Domínguez is ott lesz Uruguay válogatottjában

Az uruguayi válogatott tagjai május 27-én találkoznak, majd május 31-én Costa Rica, június 5-én pedig Mexikó ellen játszik felkészülési mérkőzést a csapat a nyári Copa América előtt. Az uruguayi klubcsapatok nemzetközi kötelezettségei (a Libertadores Kupa és a Copa Sudamericana) miatt azonban sok játékos nem áll majd Marcelo Bielsa rendelkezésére, akinek az irányításával 10-ből 6 (köztük 6 világbajnoki selejtezőből 4) meccset megnyert eddig a válogatott.

Az amatőr Juventud de Soriano csapatában a szezon során remeklő 24 éves csatár, a 19 bajnokin 38 gólt szerző Walter Domínguez így élete lehetőségét kaphatja meg,

a hírek szerint ugyanis ő is ott lesz a keretben, többek között Darwin Núnez és Federico Valverde mellett.

Walter Domínguez megerősítette, hogy meghívót kapott Marcelo Bielsa szövetségi kapitánytól

Az uruguayi OFI Kupát frissen megnyerő Juventud de Soriano támadója meg is erősítette a hírt:

Nagyon boldog vagyok, hogy meghívót kaptam. Nem számítottam rá, nagy meglepetés, de rendkívül örülök neki”

– nyilatkozta Walter Domínguez a meccs után Alex Martin Rostan újságírónak.

Walter Dominguez jugó hoy por Copa OFI y confirmó la convocatoria para @Uruguay

Su equipo cayó derrotado 2 a 1. pic.twitter.com/CCNLvYqWy4 — Alex Martin Rostan (@MartinRostan9) May 4, 2024

Az egyesült államokbeli Copa América június 20. és július 14. között kerül megrendezésre 16 válogatott részvételével, akiket négy darab négyfős csoportba osztottak be. Uruguay sorrendben Panama, Bolívia és a házigazda ellen lép pályára a torna csoportkörében, a C jelű csoportban. A felkészülési mérkőzéseken nyújtott jó játék esetén pedig Bielsa akár a dél-amerikai kontinenstornán is számíthat majd az amatőr támadóra.

Kapcsolódó cikkek