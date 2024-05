A grönlandi szövetség hivatalos közleményben tudatta, hogy az észak- és közép-amerikai, valamint a karibi válogatottakat tömörítő szövetséghez kíván csatlakozni. Ez elsőre ugyan meglepő, de a 2020-as becslés alapján 56 ezer fős népességgel rendelkező sziget teljes egészében az észak-amerikai lemezen fekszik, hajdanán egy kontinenst alkotott a mai Észak-Amerikával.

Grönland a CONCACAF-zóna 42. tagországa lehetne, amennyiben felvételt nyerne a szövetség válogatottjai közé de az biztos, hogy a térség leghidegebb területe lenne.

„A jelentkezésünk a tagságért a CONCACAF-zónába komoly lépésnek számít, ez is azt a célt szolgálja, hogy magasabb szinten szerepelhessen a válogatott” – mondta a sziget csapatának szövetségi kapitánya, Morten Rutkjaer. A szakember hozzátette, keményen dolgoznak a csatlakozásért, aminek következtében a játékosok is új motivációt kaphatnak és a sziget futballkultúrája is nagyot fejlődhet.

Különleges ország csatlakozhat a szövetséghez Grönland képében

Fotó: Biosphoto via AFP / Martin Zwick

A grönlandiak szorosabb együttműködésbe kezdtek az izlandi szövetséggel, hogy a válogatottjuk fejlődhessen és a hazai meccsek rendezésében is segítséget kaphatnak. Az 56 ezer lakosú Grönland olyan csapatokat tudhat maga mögött népességben, mint a karibi Anguilla vagy Montserrat.

A CONCACAF-zónát jelenleg az amerikai és a mexikói válogatott dominálja, ez a két nemzet rendezheti majd a 2026-os világbajnokságot Kanadával kiegészülve.

Amennyiben Grönland felvételt nyer a szövetségbe, igen pikáns összecsapásokra kerülhetne sor, hiszen a sziget éghajlata arktikus, nyáron a maximum hőmérséklet 10–18 °C lehet a déli területeken, északon 5–10 °C között, de ez csak rövid ideig tart. A partok közelében gyakori a ködképződés. Az egész terület csapadékban szegény annyira, hogy „sarki sivatag”-nak is nevezik. Eső sohasem esik. A hóesés bármelyik hónapban előfordul, gyakoribb a déli és nyugati területeken, mint északon. Amennyiben Grönland a hazai meccseit Izlandon rendezné, akkor is alaposan megszenvednének itt a karibi csapatok, amelyeknek a játékosai közül sokan talán még havat sem láttak életükben.