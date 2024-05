Tállai András, a Mezőkövesd Zsóry FC elnöke május 29-én tartott sajtótájékoztatót, erről számolt be pénteken a klub hivatalos oldala. Tállai András szerint az elnökség elfogadta, hogy a csapat nem tudja folytatni a szereplését az első osztályban. Az okok közül egyet konkrétan is megemlített.

A Mezőkövesd hosszú idő után esett ki az NB I-ből

Fotó: Mezőkövesd Zsóry

"A Mezőkövesd Zsóry FC Kft. évek óta a legkisebb költségvetéssel működött a magyar élvonalban és nyilvánvaló volt, hogy egyszer a kisebb tőkének és a forráshiánynak az lesz a következménye, hogy ezt a versenyt, ami az NB I-ben az utóbbi években kialakult, nem fogjuk bírni. Be kell látnunk, hogy a nyolc év nagyon szép időszak volt, nagy sikerekkel, de ez most véget ért" – mondta Tállai András.

Az NB II-ben Tóth László szakmai igazgató nem folytatja a munkáját. "Tóth László az elmúlt tíz évben dolgozott a klubnál, nagyon köszönjük a munkáját. Most egy más típusú szakmai szerkezetet szeretnénk kialakítani, nem lesz szakmai igazgató, az igazolásokért Tóth Mihály vezetőedző felel majd. Megkértem Cseri Tamást, hogy mintegy szakmai koordinátorként vegyen részt a munkában, emellett még futballozni is fog a csapatban, ugyanakkor a vezetőedző az elnök és az ügyvezető munkáját is segíteni fogja" – mondta Tállai András, aki elmondta, úgy szeretnének szerepelni a második vonalban, hogy külföldi játékos ne legyen a csapat tagja.

"Azzal, hogy külföldi labdarúgót nem szeretnénk szerepeltetni a következő bajnokságban, tizenegy külföldi labdarúgótól váltunk meg, akik közül öt játékosnak hosszabb lett volna a szerződése, de mindenkivel sikerült megállapodnunk, közös megegyezéssel bontottunk szerződést mind az öt labdarúgóval. A magyarok között is van olyan játékos, akinek hosszabb távon van szerződése, de közös megegyezéssel távozik a klubtól, ő Bőle Lukács, aki nem folytatja Mezőkövesden a pályafutását, annak ellenére, hogy a szerződése még egy évig a klubhoz kötötte" - mondta Tállai, aki elmondta, hogy Kovácsik Ádámnak is meghosszabbodott volna a szerződése, de vele is közös megegyezéssel szerződést bontottak, csakúgy, mint Ugrai Rolanddal, akinek még egy évig érvényes szerződése lett volna. Hozzátette, Molnár Gábornak még egy évig szerződése van Mezőkövesden és tárgyalnak a folytatásról, míg Nagy Gergőnek lejár a szerződése, így távozni fog.