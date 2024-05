Már a negyeddöntős párosítások és az ágrajz sorsolásánál biztos volt, hogy slágerpárharcot rendeznek a Bajnokok Ligája elődöntőjében, hiszen a Bayern München, a Real Madrid, a Manchester City és az Arsenal került egy ágra. Végül az első BL-elődöntő a német és a spanyol csapat között zajlott, a Münchenben rendezett első meccs pedig nem is okozott csalódást.

Négygólos döntetlen született a Bajnokok Ligája keddi elődöntőjén

Fotó: Anadolu via AFP / Anadolu via AFP/2024 Anadolu

Az első negyedórában akár három gólt is rúghatott volna a bajor együttes, de elsősorban Leroy Sané révén kimaradtak a lehetőségek, ezt pedig a Real Madrid a rá jellemző módon ki is használta. A félidő közepén jött a korábbi Bayern-kedvenc Toni Kroos, és egy zseniális passzal ugratta ki Vinícius Júniort, aki nem is rontotta el a ziccert.

Ez volt az első labdaérintése a madridiaknak a Bayern tizenhatosán belül, és rögtön előnybe is kerültek vele,

a félidő folytatásában pedig magabiztosan őrizték is azt, a hazaiak előtt újabb nagy helyzet már nem adódott a szünetig.

A második játékrész elején aztán Manuel Neuer első (és igazából az egyetlen) nagy védését mutatta be Kroos lövésénél, ez pedig lendületet adott a münchenieknek, és négy percen belül megfordították a meccset. Előbb Sané egyéni akciója után óriási erővel lőtte ki ballal a rövid alsó sarkot, ezzel a bő féléves gólcsendjét megtörve, majd a Lucas Vázquez szabálytalansága miatt megítélt tizenegyest Harry Kane magabiztosan lőtte a hálóba.

A Bayern-gólok hatására felpörögtek az események, mindkét csapat nagyobb iramra váltott, de a kapuk (pláne Neueré) igazán nagy veszélyben mégsem forogtak,

amikor pedig igen, jellemzően nem a kapusokban, hanem a védőkben akadt el a labda. Mikor pedig már úgy tűnt, maradhat az egygólos müncheni előny, Kim Mindzse lebirkózta Rodrygót a saját tizenhatosán belül, Vinícius pedig nem rontotta el a Clément Turpin játékvezető által megítélt büntetőt.

Vinícius Júnior sorozatban három évben is gólt szerzett BL-elődöntőben, ezúttal egyből kettőt

Fotó: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Hiába volt így összességében jóval nagyobb mezőnyfölényben a szezonbeli első és egyetlen trófeájáért küzdő Bayern, és kerekedett minden fontosabb statisztikai mutatóban az ellenfele fölé, a döntetlennek köszönhetően a Real várhatja kedvezőbb helyzetből a hazai visszavágót. Márpedig

a Real Madrid az eddigi 24 olyan kupapárharcából, amely első meccsén idegenben játszott döntetlent, 23-szor továbbjutott

(a kivételt a Szpartak Moszkva elleni 1990-91-es BEK-negyeddöntő jelenti). Ráadásul a Bayern München immáron nyolc mérkőzés óta nem tudja legyőzni a Real Madridot a BL-ben, és a spanyolok 13 éve nem veszítettek odahaza BL-elődöntőt. Tehát szinte minden a Real mellett szól úgy, hogy a müncheni meccs első 20 percében tulajdonképpen a továbbjutást is eldönthette volna a Bayern.

Nyilatkozatok a Bayern-Real BL-elődöntő után

„Mindig azért játszunk, hogy nyerjünk, de tudjuk, milyen a Bajnokok Ligája: nem szabad elajándékozni a labdát, és abból gólt kapni, mert a legerősebb riálisok ezt kihasználják. A mostani eredmény után tisztán kell tartanunk a fejünket, meg kell elégednünk azzal a helyzettel, amelyben vagyunk, és a lehető legtöbbet kell pihennünk a visszavágó előtt – mondta a Movistarnak a meccs legjobbjának választott, kétgólos Vinícius Júnior. –

Óriási passzt adott nekem Kroos [az első gól előtt], sokat dolgoztunk ezen az edzéseken, ő és én tényleg ösztönösen megértjük egymást.

Tudjuk, hogy a szurkolóink is segíteni fognak nekünk, varázslatos éjszakára lesz szükség a Santiago Bernabéuban."