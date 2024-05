Egyik csapat sem ült rá az eredményre

Negyedóra elteltével az első kapusbravúrt is láthatták a nézők, méghozzá Manuel Neuer jóvoltából. A müncheniek éppen azzal foglalkoztak, hogy két labda volt egyszerre a pályán, így szabadon kapta a labdát Vinícius Júnior, aki a jobb oldali kapufára lőtt (Neuer ujjheggyel hozzáért még), majd a kipattanóból Rodrygo közeli lövését is tudta hárítani a német kapus. A folytatásban is inkább a hazaiak játszottak fölényben, a vendégek azonban leginkább amiatt aggódhattak, hogy

a 27. percben megsérült Gnabry, és Alphonso Daviesnek kellett beállnia helyette.

A csere után alig telt el néhány másodperc, amikor egy felperdülő labdát Kane lőtt el kapásból, Andrij Lunyin azonban szögletre ütötte a sarokra tartó labdát.

A félidő hajrájára kissé visszább esett az iram, a Real továbbra is veszélyesebb volt, de a Bayern is arányosan egyre többet tudta birtokolni a labdát. Ám újabb nagy helyzet már egyik kapu előtt sem adódott, így 0-0-s állással vonulhattak szünetre a felek.

A félidei statisztika azt mutatta, hogy a labdabirtoklási arány 55:45, a kapura lövési kísérletek száma pedig 8-2 volt a Real Madrid javára.

Rodrygo többször is bosszankodhatott egy-egy kihagyott Real-helyzet után

Ez történt a BL-elődöntő második félidejének első felében

A fordulás után ismét felpörgött a mérkőzés tempója, a Realtól Nacho Fernández átlövése, a Bayerntől egy-egy kontra után Davies megpattanó lövése és Kane bombája jelentett veszélyt az első percekben. Továbbá a hazai közönség Vinícius bal oldali megiramodásai és beadásai után is rendre felhördülhetett, de amikor nem a védelem tisztázott, akkor pontatlanul lőtt a középe érkező csapattárs. Az 59. percben aztán az első madridi, kaput eltaláló lövés is megszületett a félidőben, de

Rodrygo 25 méterről ellőtt szabadrúgását Neuer kiütötte, majd egy perccel később Vinícius átlövésénél is a helyén volt a Bayern világbajnoka.

A második félidőben először annak közepén szabadult ki percekre a Real-nyomás alól a Bayern, Jamal Musiala ballábas lövését reflexből hárítania is kellett Lunyinnak. Ám egy perccel később kiült a döbbenet a madridi arcokra: