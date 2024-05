A Bajnokok Ligája elődöntőjének visszavágóján a Borussia Dortmund ismét szenzációt okozott, a német csapat a hazai 1-0-s sikert követően Párizsban is 1-0-ra legyőzte a PSG-t, amelynek az elköltött milliárdok ellenére továbbra is várnia kell a hőn áhított BL-győzelemre. A francia sztárcsapat hiába lőtt több kapufát is, összességében görcsösen futballozott, a Dortmund pedig fegyelmezett védekezésének és gyors kontráinak köszönhetően ezúttal is meglepte riválisát. Kylian Mbappénak továbbra sincs BL-győzelme, és nagy esély van rá, hogy a világbajnok francia csatár utoljára lépett pályára a legrangosabb európai kupasorozatban a PSG mezében - a támadó minden bizonnyal a Real Madridban folytatja karrierjét.

Daniele Orsato és Kylian Mbappé számára is bizonyos szempontból különleges volt a Dortmund elleni meccs

Fotó: AFP (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)

Elöntötték az érzelmek az olasz sztárbírót

Nem csak Mbappé számára jelenti a végszót a PSG-Dortmund találkozó, a mérkőzés játékvezetőjének, Daniele Orsatónak a pályafutásában is különleges jelentőséggel bír. A 48 éves olasz bírónak ez volt az utolsó BL-meccse, ezt követően többé már nem vezet mérkőzést a Bajnokok Ligájában, ugyanis a Wembley-ben sorra kerülő fináléban nem ő fújja majd a sípot, illetve a nyári Európa-bajnokság után visszavonul.

Orsatót a párizsi mérkőzés után elöntötték az érzelmek, a hármas sípszót követően elsírta magát a pályán.

Nach dem Abpfiff brach Daniele Orsato in Tränen aus.



Es war sein letztes Champions League-Spiel, die EM als krönender Abschluss. #PSGBVB #Team #Orsato pic.twitter.com/D5H5XExLxO — IG Schiedsrichter (@IgSchiri) May 8, 2024

Az olasz játékvezető 2010-ben kezdte pályafutását, a Bajnokok Ligája mellett világ- és Európa-bajnokságokon is közreműködött, emellett hazájában is rengeteg mérkőzést vezett. A 2022-es világbajnokság elődöntője, az Argentína-Horvátország meccs után a Real Madrid sztárja, Luka Modric nagyon dühös volt rá, az aranylabdás középpályás részben Daniele Orsatót okolta a horvátok kieséséért, a bíró teljesítményét egyenesen katasztrofálisnak nevezte.

