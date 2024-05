"Most pont úgy jött ki a lépés, hogy az említett kiscsapatok kerülhetnek be a BL-be, ami valahol pech, hosszú távon ugyanakkor úgyis az lesz, hogy a legnépszerűbb, legismertebb csapatok lesznek ott a főtáblán. És minél több helyet kapnak ezek a bajnokságok, annál nagyobb az esélye, hogy azok a csapatok jutnak be, akiket az UEFA is szívesen látna" - mondja Szabados Gábor.

A hosszú távú trend tehát az UEFA malmára hajtja a vizet, a következő BL-idény azonban kincsesbánya lesz azoknak futballhipsztereknek, akik mindig azért sírnak, hogy a nagyok elveszik a lehetőséget a kicsik elől.

A bolognai Renato Dall'Ara stadiont is megismerheti a világ

Fotó: NurPhoto via AFP

Az UEFA most mondhatja, hogy íme a bizonyíték, hogy nem mindig ugyanazok a csapatok kerülnek be a BL-be.

A Szuperligával szemben, ahol kijelölték volna, hogy kik indulhatnak, az UEFA sorozatai még mindig eredmény alapúak, így egy jól szereplő kiscsapat is oda kerülhet a BL-be. A szövetség így rámutathat, hogy ők mindenkinek megadják az esélyt" - mondja a sportközgazdász, aki szerint az UEFA új rendszere is kedvezni fog a szurkolóknak.

"Eleve hat meccs helyett nyolc lesz, és három ellenféllel kell játszania kétszer egy csapatnak, hanem nyolccal, ráadásul eggyel több hazai meccs lesz, ami változatosabbá teszi a sorozatot, a plusz egy meccs pedig több bevételt jelent a rendező kluboknak."

Így készül a Bajnokok Szuperligája

Alig pár hónapja volt hír, hogy egy európai bíróság helyt adott a Real Madrid és az FC Barcelona keresetének, melyben a versenyjog korlátozása miatt támadták meg az UEFA-t, mondván, az Európai Labdarúgó Szövetségnek nincs joga megiltani, hogy másik sorozatot indítsanak. Azaz a két spanyol óriásklub ismét életet lehelt a Szuperligába, így továbbra is adja magát a kérdés, hogy a BL az eredeti Szuperliga-tervekhez nagyon hasonló átalakításával lekerült-e a napirendről a rivális versenysorozat létrehozása?

"Az teljesen egyértelmű, hogy az UEFA folyamatosan abba az irányba alakítja a Bajnokok Ligáját, ami eredendően a Szuperliga lenni akart.

Arra a kérdésre, hogy lesz-e valaha Szuperliga, én mindig azt szoktam válaszolni, hogy igen, lesz, és úgy fogják hívni, hogy UEFA Bajnokok Ligája. Ők is egy ilyen lebonyolítási rendszert akartak, és az, hogy az UEFA folyamatosan bővíti a topligáknak jutó helyek számát, abba az irányba mutat, hogy ők is mindig a legnagyobb csapatokat akarják a mezőnyben látni.

Láthatóan az UEFA úgy alakítja a BL-t, hogy a kluboknak ne érje meg a Szuperligán gondolkodni. Mondjuk az, hogy az eredeti elképzelés milyen gyorsan elbukott, eleve kétségessé tette, hogy belátható időn belül komolyan számolni lehetne a Szuperligával. A mostani átalakítás pedig egy újabb olyan lépés, ami okafogyottá teszi egy különálló, önálló Szuperliga elindítását."