Talán a Bayern München szurkolói is kevésbé ingerültek vagy dühösek lennének, ha a Real Madrid 4-0-ra nyeri meg a Bajnokok Ligája elődöntőjének visszavágóját, és úgy jut be a fináléba. Ugyanis a játék képe alapján bőven benne volt a mérkőzésben ez az eredmény. A BL-elődöntő madridi visszavágójának statisztikája azt mutatja, hogy 19-8 volt a kapura lövési arány a hazaiak számára, az 55:45-ös labdabirtoklási arány pedig a meccs képét elnézve még hihetetlennek is tűnik. Noha az első félidőben Serge Gnabry jóvoltából a münchenieké volt az első komoly helyzet, a játékrészben inkább Manuel Neueren és a Bayern-védelmen múlott, hogy ne legyen Real-vezetés a szünetben.

Manuel Neuer többször is nagyot védett a Real Madrid és a Bayern München BL-elődöntőjében

Fotó: Pierre-Philippe MARCOU / AFP

Vinícius Júnior lövését a kapufára tolta, majd Rodrygo közeli bombájába is belevetődött a német kapus, és a fordulás után is ő volt a főszereplő Vinícius megiramodásainál és Rodrygo szabadrúgásánál. Ezért is volt teljesen váratlan, amikor Alphonso Davies meglódult a bal oldalon, bevezette a labdát a tizenhatoson belülre, majd jobbal kilőtte a hosszú sarkot, megszerezve a vezetést a Bayern München számára.

A kanadai balszélső Serge Gnabry sérülése miatt kényszerűségből lépett pályára, és a teljes szezonban addig egy gólt lőtt. A másodikat a Bernabéura időzítette.

Majd a harmadikat is, de szerencséjére a két perccel később esett, szögletet követő öngólját videózás után érvénytelenítették, amiért középen Nacho Fernández durván fellökte Joshua Kimmichet.

A Real azonban még jobban egykapuzott, a müncheniek elöl legfeljebb Harry Kane kontráiban és Kim Mindzse fejesében bízhattak, de egyikből sem lett gól. Thomas Tuchel le is cserélte az összes támadóját, és egészen a 88. percig úgy tűnt, akárcsak kedden a Paris Saint-Germain, a Real Madrid is 0-1-gyel zárja a visszavágót az óriási fölénye ellenére, és megismétlődik a 2013-as BL-döntő. Ám ekkor

jött az addig hibátlanul védő Neuer döbbenetes hibája, kiejtette Vinícius nem túl jó lövését, a csereként beálló Joselu pedig lecsapott a labdára és kiegyenlített.

Neuer óriási hibája után Joselu egyenlített

Fotó: Thomas COEX / AFP

Mint utólag kiderült, ekkor még több mint negyedóra volt hátra a meccsből, de nem a kétszer 15 perces hosszabbítás miatt. Hanem részben, mert az egyenlítés után is az ellenfelét nyomás alatt tartó Real a kilencpercesre ígért ráadás elején újabb gólt lőtt.

Antonio Rüdiger bal oldali passzát megint a csodacserének bizonyuló Joselu lőtte közelről a kapuba,

és ugyan először les miatt érvénytelenítették a találatot, a visszajátszás után megadták a gólt.